Seria Niefortunnych Zdarzeń: dwa nowe tomy już w księgarniach

Wydawnictwo HarperCollins Polska wydało dwie nowe książki (tomy 7 i 8) z Serii Niefortunnych Zdarzeń - cyklu młodzieżowych powieści Lemony'ego Snicketa. Są to Wredna wioska oraz Szkodliwy szpital.

Z tej okazji autor i wydawnictwo mają specjalny komunikat do fanów:

Drodzy Niefortunni Czytelnicy, drogie Niefortunne Czytelniczki, ponieważ Wasze dobro leży nam na sercu, rekomendujemy ominięcie tego nikomu niepotrzebnego artykułu. Jeśli jednak koniecznie musicie przeczytać tę beznadziejną informację na temat premiery kolejnych już tomów najsmutniejszej opowieści świata, ostrzegamy, że nie znajdziecie w niej nic ponad zlepek cytatów z poprzednich, zrodzonych w bólach, tekstów promocyjnych dotyczących Serii Niefortunnych Zdarzeń.

W polskich księgarniach pojawiły się długo oczekiwane (co dla nas kompletnie niezrozumiałe!) tomy przygód sierot, od których los się odwrócił. Już same tytuły dają do myślenia! Wredna Wioska? Szkodliwy Szpital? Drogi Czytelniku, droga Czytelniczko, na pewno chcecie to czytać?! Na dodatek ze świadomością, że rodzeństwo Boudelaire będzie w mękach walczyć o szczęście przez kolejnych pięć tomów?!

A może zbłąkana Czytelniczko, zagubiony Czytelniku nie poznaliście jeszcze tej ponurej, pełnej zgryzot historii i z niejasnych dla nas przyczyn planujecie zanurzyć się w mrocznej lekturze? Mamy dla Was straszne wieści: na półki księgarń (z pewnością zakurzone i spowite wiekowymi pajęczynami) powrócił dodrukowany (znowu) tom pierwszy, opisujący genezę zgryzot Wioletki, Klausa i Słoneczka. Szczęście Wam niemiłe? Czytajcie! Śmiało! To zaiste Przykry Początek lektury!

Pogrążony w rozpaczy zespół HarperCollins Polska wraz z Autorem

Wredna wioska - opis książki

Jeśli uważacie, że po nieszczęściach, które były udziałem Wioletki, Klausa i Słoneczka Baudelaire, rodzeństwu należy się w końcu odrobina spokoju i życzliwy opiekun, jesteście w błędzie.

Znane powiedzenie mówi: „Do wychowania dziecka potrzeba całej wioski”. Dlatego pomysł przejęcia kolektywnej opieki nad młodymi Baudelaire’ami przez społeczność mieściny o wdzięcznej nazwie WZS wydaje się genialny. Niestety sieroty trafiają do miejsca, które zamiast sielskich widoków, życia w zgodzie z naturą i mleka prosto od krowy oferuje cokolwiek nieprzyjemne doznania. Wioletka, Klaus i Słoneczko muszą się zmierzyć m.in. z absurdalnymi prawami Rady Starszych, panoszącymi się wszędzie krukami oraz ciężką pracą fizyczną. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy w WZS dochodzi do morderstwa, a na scenę wkracza podejrzanie znajomo wyglądający Detektyw Dupin.

Szkodliwy szpital - opis książki

Czy w ostatnich miesiącach sieroty Baudelaire nie dość wycierpiały? Oczywiście! Czy istnieje szansa, że ich los odmieni się na lepsze? Wątpliwe. Czy możliwe jest, że wpadną w jeszcze większe tarapaty? Jak najbardziej!

Okazuje się, że wredna wioska, z której rodzeństwo uciekło, nie była najgorszym miejscem na świecie. Na Wioletkę, Klausa i Słoneczko, którym w wyniku intrygi Hrabiego Olafa przypięto łatkę morderców, czyhają nowe niebezpieczeństwa. Baudelaire’owie muszą zmierzyć się między innymi z podejrzliwym sklepikarzem, zbyteczną operacją, znieczuleniem oraz balonikami w kształcie serc. Dzieci stają też przed kolejnym wyzwaniem, którym jest rozwiązanie zagadki Jacques’a Snicketa. Wydaje się, że znajomość z Wolontariuszami Zwalczania Schorzeń i pobyt w szpitalu Schnitzel przybliży rodzeństwo do odkrycia prawdy. Plany Baudelaire’ów niweczą jednak starzy znajomi o niezbyt dobrych intencjach…