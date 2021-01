Seriale 2021 - premiery stycznia w CDA Premium. Rosyjskie hity w Polsce

fot. CDA Premium

Seriale 2021 to nie tylko nowości ze Stanów Zjednoczonych czy zachodu Europy. Dzięki CDA Premium w styczniu 2021 roku polscy fani seriali będą mogli obejrzeć dwie nowości z Rosji. Pierwszy to nie do końca odpowiedź na hit HBO, ale coś innego, bo Czarnobyl: strefa wykluczenia to bardziej serial sf z podróżą w czasie w tle. Premierę będą mieć dwa sezony. Obok tego mamy ciekawie zapowiadające się Gogola. Listę uzupełnia duńska produkcja Dobry seks w miłym towarzystwie.

Dobry seks w miłym towarzystwie

Komedia obyczajowa z 2020 roku a osiem odcinków. Jest to historia Bjørna i Karli, którzy przeprowadzają się do Klitmøller, niewielkiej osady nad Morzem Północnym zamieszkałej głównie przez społeczność surferów. Chcą relaksować się, cieszyć spokojem i przede wszystkim postarać się o dziecko. Gdy odwiedza ich stary przyjaciela Mads-Emil wraz z nową dziewczyną Simone, odkrywają, że ich seksualne życie jest zupełnie inne. To doprowadzi zabawnych zawirowań oraz poruszenia ważnych społecznie tematów. Premiera 29 stycznia 2021.

Czarnobyl: strefa wykluczenia

Serial rosyjski, który zapowiadany był jako mieszanka science fiction, horroru i kina akcji. Jest to historia grupy przyjaciół, która rusza w pościg za mężczyznę. Ukradł im osiem milionów rubli. Wyprawa zabiera ich do rejonu zniszczonej elektrowni atomowej w Czarnobylu. W trakcie nagłej ucieczki z zagrożonej rejonu bohaterowie wpadają w pętlę czasu i trafią do Czarnobyla na kilka godzin przed legendarną katastrofą. Premiera pierwszego sezonu 22 stycznia, drugi 5 lutego.

Gogol

Ośmioodcinkowy serial osadzony jest w 1829 roku. Bohaterem jest Nikołaj Gogol, młody urzędnik i niespełniony pisarz popadający w depresję. Jego dolegliwości towarzyszą gwałtowne ataki epilepsji połączone z mrocznymi wizjami. Świadkiem takiego ataku jest śledczy Yakov Guro, który w wizjach Gogola dostrzega wskazówki mogące rozwiązać prowadzone śledztwo. Panowie zaczynają współpracować i wyruszają do małej wsi Dikanka. Tam okazuje się, że mieszkańcy mają więcej do ukrycia, niż można sądzić. Premiera 25 stycznia.