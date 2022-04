Seriale mające największy budżet w historii. Kinowe widowiska nie kosztują tylu pieniędzy

fot. materiały prasowe

W kwietniu 2022 roku portal Variety poinformował o budżetach seriali Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, Gra o tron: Ród smoka oraz 4. sezonu Stranger Things, które biją rekordy i wchodzą do czołówki najdroższych seriali w historii. To jest dobra okazja, by przyjrzeć się temu, ile wydawano pieniędzy na największe i najpopularniejsze seriale w dziejach.

Najdroższe seriale

Nie każdy serial ma wysoki budżet, bo jest wielkim, napakowanym efektami specjalnymi widowiskiem. W zestawieniu zobaczycie tytuły zaskakujące, na czele z takim ewenementem jak Ostry dyżur, który w latach 90., będąc u szczytu popularności, kosztował prawie 300 mln dolarów za sezon. Wpływ na to miały takie czynniki jak liczba odcinków oraz liczna i droga obsada. Pamiętajmy, że wysoką pensję zgarniał George Clooney. Podobna sytuacja z wysokim budżetem za sezon z uwagi na gaże dotyczyła Przyjaciół (10. sezon), Frasier oraz Teorii wielkiego podrywu (finałowy sezon). Te inwestycje przynosiły telewizjom krocie z reklam emitowanych w trakcie serialu.

Często podaje się budżet na odcinek. My w tym zestawieniu podajemy sumę za sezon u szczytu popularności danego serialu, gdy jego koszty były największe. Są tu też miniseriale i jeden tytuł, na który czekamy, czyli rekordzista w postaci serialu Władca Pierścieni, którego budżet przekracza wszelkie granice.

Poza zestawieniem są seriale MCU tworzone dla Disney+, ponieważ nigdy oficjalnie i otwarcie nie ogłoszono kwot budżetu. Powiedziano, że mają one budżet w wysokości kinowych filmów Marvela. Potem nieoficjalnie mówiło się o budżecie 25 mln dolarów za odcinek, więc w zależności od liczby odcinków koszt tych seriali zamykał się w granicach od 150 (Loki, Hawkeye, Moon Knight, Falcon i Zimowy żołnierz) do 225 mln dolarów (WandaVision). Jednak w tym przypadku nie ma pewności, czy te koszty dokładnie takie są.