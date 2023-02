Oto seriale z największą liczbą morderstw. Policzono zabójstwa - w lidera aż trudno uwierzyć

Netflix/AMC

Znamy już seriale, w których pokazano najwięcej morderstw. Serwis Slot Buzz postanowił policzyć ekranowe zabójstwa w najpopularniejszych produkcjach telewizyjnych i platform VOD, by później stworzyć jeszcze jeden ranking, uwzględniający pochodzące z rzeczonych serii postacie, które najczęściej odbierały życie innym ludziom. Powiedzieć, że zestawienie to jest zaskakujące, to właściwie nic nie powiedzieć, co uświadomi Wam najlepiej tytuł, który znalazł się na pierwszym miejscu.

Metodologia badania była następująca: najpierw jego autorzy starannie wyselekcjonowali 15 seriali, które w sieci najczęściej wyszukiwane są wraz ze słowami "morderstwo" i bliskoznacznymi. Następnie, posiłkując się danymi z fanowskiej strony List of Deaths i opisami fabuły konkretnych odcinków zamieszczonymi w największych portalach popkulturowych i Wikipedii, policzono ogólną liczbę zabójstw w poszczególnych produkcjach. Ważne zastrzeżenia: gdy opis wspominał o "kilku" morderstwach, odpowiedzialni za ranking liczyli to zdarzenie jako 5 odebranych żyć; jeśli 2 postacie zabiły jedną osobę, wówczas sytuację klasyfikowano jako 2 morderstwa; nie uwzględniano samobójstw i śmierci poniesionych w trakcie akcji policyjnych; z kolei w rankingu postaci pod uwagę brano jedynie złoczyńców wymienionych z imienia i/lub nazwiska.

Breaking Bad, Dexter, a może Lucyfer? Nic z tych rzeczy - na szczycie listy znalazł się serial superbohaterski, który niekoniecznie zostanie zapamiętany z ekranowej makabry. W dodatku to także w nim mogliśmy oglądać postać, która najczęściej odbierała życie innym.

Seriale z największą liczbą morderstw

15. Grzesznica - liczba morderstw: 6, średnia liczba zabójstw na odcinek: 0,09

Serialowe postacie najczęściej odbierające życie innym ludziom

15. Mona Vanderwaal, Emily Fields i Hanna Marin (wspólnie; Słodkie kłamstewka) - liczba dokonanych morderstw: 2