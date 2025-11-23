Seriale science fiction inne niż wszystkie. Szalone, dziwne i odważne wizje dla fanów Pluribus

fot. materiały promocyjne

Konwencje science fiction i fantasy dają twórcom ogromne pole do popisu — pozwalają sięgać po najbardziej nieszablonowe i oryginalne wizje, bez ograniczeń narzuconych przez realizm. W tych gatunkach wszystko jest możliwe. Oczywiście ostateczny efekt zawsze zależy od talentu autora, ale gdy za opowieścią stoi ktoś naprawdę zdolny, fantastyka staje się przestrzenią całkowitej swobody artystycznej. Udowodnił to choćby Stanisław Lem, który w swoich dziełach łączył futurystyczne koncepty z filozoficzną głębią, tworząc historie jednocześnie błyskotliwe, przewrotne i pełne egzystencjalnych pytań.

W kinie i telewizji również nie brakowało nieszablonowych perełek. Ostatnio głośno jest o absolutnie unikatowej wizji Vince’a Gilligana — Jedyna. Serial opowiada o kobiecie odpornej na epidemię… radości, a jego niebanalny punkt wyjścia to dopiero początek. Produkcja rozwija swój pomysł w jeszcze bardziej zaskakujących kierunkach, udowadniając, że w science fiction wciąż można powiedzieć coś świeżego.

Jedyna przypomniała nam o innych serialach, które odważyły się zejść z utartego szlaku i eksplorować mniej oczywiste rejony gatunku. Tak powstała lista poniżej — zestawienie produkcji, które wyróżniają się odwagą, wyobraźnią i awangardowym podejściem. Czasem mroczne, innym razem zabawne, zawsze jednak idące pod prąd i zostające w głowie na długo. Prawdziwe gratki dla fanów ambitnego science fiction.

Nietypowe seriale science fiction