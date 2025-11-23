Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Seriale science fiction inne niż wszystkie. Szalone, dziwne i odważne wizje dla fanów Pluribus

Widzieliście już serial Pluribus, znany w Polsce jako Jedyna? To bez wątpienia jedna z najbardziej oryginalnych produkcji science fiction ostatnich lat .To dobry moment, by przypomnieć sobie inne serialowe formaty, które potrafiły wywołać prawdziwy zawrót głowy.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  jedyna 
pluribus seriale
Legion fot. materiały promocyjne
Reklama

Konwencje science fiction i fantasy dają twórcom ogromne pole do popisu — pozwalają sięgać po najbardziej nieszablonowe i oryginalne wizje, bez ograniczeń narzuconych przez realizm. W tych gatunkach wszystko jest możliwe. Oczywiście ostateczny efekt zawsze zależy od talentu autora, ale gdy za opowieścią stoi ktoś naprawdę zdolny, fantastyka staje się przestrzenią całkowitej swobody artystycznej. Udowodnił to choćby Stanisław Lem, który w swoich dziełach łączył futurystyczne koncepty z filozoficzną głębią, tworząc historie jednocześnie błyskotliwe, przewrotne i pełne egzystencjalnych pytań.

W kinie i telewizji również nie brakowało nieszablonowych perełek. Ostatnio głośno jest o absolutnie unikatowej wizji Vince’a Gilligana — Jedyna. Serial opowiada o kobiecie odpornej na epidemię… radości, a jego niebanalny punkt wyjścia to dopiero początek. Produkcja rozwija swój pomysł w jeszcze bardziej zaskakujących kierunkach, udowadniając, że w science fiction wciąż można powiedzieć coś świeżego.

Jedyna przypomniała nam o innych serialach, które odważyły się zejść z utartego szlaku i eksplorować mniej oczywiste rejony gatunku. Tak powstała lista poniżej — zestawienie produkcji, które wyróżniają się odwagą, wyobraźnią i awangardowym podejściem. Czasem mroczne, innym razem zabawne, zawsze jednak idące pod prąd i zostające w głowie na długo. Prawdziwe gratki dla fanów ambitnego science fiction.

Nietypowe seriale science fiction

Legion

Serial opowiada o Davidzie Hallerze, młodym mężczyźnie zdiagnozowanym jako schizofrenik, który odkrywa, że jego „głosy” i halucynacje mogą być w rzeczywistości potężnymi zdolnościami psionicznymi.

arrow-left
Legion
materiały promocyjne
arrow-right

Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  jedyna 
pluribus seriale
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2025
Jedyna
Jedyna Dramat

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Akolita - sezon 1, odcinek 8
-

Gwiezdne Wojny: Akolita - twórczyni komentuje kasację serialu. Hejterzy naprawdę nie są winni?

2 Wicked
-

Najpotężniejsze czarownice w popkulturze. Elfaba i Glinda musiały tu trafić

3 Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty
-

Hollywood bierze się za Gundam. Obsada widowiska o wojnie z wielkimi robotami ujawniona

4 Stamtąd - zapowiedź 3. sezonu
-

Stamtąd - co z 4. sezonem? Jest w końcu aktualizacja, na którą czekali fani!

5 36. Powerplex
-

Invincible - Aaron Paul rezygnuje z serialu. Powód może zaskoczyć fanów

6 Zack Snyder
-
Plotka

Zack Snyder w niełasce Netflixa. Jego nowy serial miał być hitem, a został skasowany

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e07

One-Punch Man

s2025e29

Miejsce zbrodni

s2025e45

Running Man

s06e01

Accident, Suicide or Murder

s09e13

Selviytyjät Suomi
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ricky Whittle
Ricky Whittle

ur. 1981, kończy 44 lat

Lateef Crowder
Lateef Crowder

ur. 1977, kończy 48 lat

Vincent Cassel
Vincent Cassel

ur. 1966, kończy 59 lat

Oded Fehr
Oded Fehr

ur. 1970, kończy 55 lat

Miley Cyrus
Miley Cyrus

ur. 1992, kończy 33 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

3
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

4

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

10

Wiktoria Gorodecka wychowała się na Litwie. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV