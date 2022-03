Seriale tworzone przez Marvela i Netflixa oficjalnie na Disney+. Informacje i data premiery

fot. Netflix

Disney potwierdził, że wszystkie seriale Marvela, które wcześniej dostępne były na platformie Netflix, trafią do oferty serwisu Disney+. Po tygodniach spekulacji, wreszcie mamy spot potwierdzający, że 16 marca na Disney+ (w USA) zadebiutują seriale: Daredevil, Marvel’s Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Marvel’s The Punisher, The Defenders oraz Agenci T.A.R.C.Z.Y..

Kraje, do których trafią seriale w tym terminie to: USA, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Austrailia i Nowa Zelandia. Agenci T.A.R.C.Z.Y. wreszcie dostępni będą też na rynku w USA. Spekulowano, że seriale wcześniej dostępne na platformie Netflix trafią do usługi Star ze względu na kategorie wiekowe. Okazuje się jednak, że krwawe i brutalne produkcje z Punisherem na czele, trafią do Disney+, ale zaktualizowana zostanie Kontrola rodzicielska w USA i wszyscy subskrybenci będą musieli zaktualizować swoje ustawienia.

https://twitter.com/Marvel/status/1498689524347510789

Wciąż nie mamy dokładnej daty premiery startu platformy w Polsce. Ma to nastąpić latem 2022 roku.