Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - aktorka ze Star Trek: Discovery w obsadzie filmu

Jak podaje portal The Weekly Planet Michelle Yeoh dołączyła do obsady filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, będącego jednym z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Co ciekawe aktorka już miała okazję zagrać w MCU i w widowisku Strażnicy Galaktyki Vol. 2 wcieliła się w postać Starhawk. Nie wiadomo czy Yeoh w filmie sportretuje tę samą bohaterkę, ale wydaje się to mało prawdopodobne. W obsadzie znajdują się już Simu Liu, Awkwafina oraz Tony Leung.

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności.

Źródło: CBS

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film trafi do kin w USA 12 lutego 2021 roku.