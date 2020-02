Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - mutant z komiksów może pojawić się w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Choć wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Marvel Studios będzie bardzo powoli wprowadzał X-Menów i Fantastyczną Czwórkę do MCU, to jednak w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej spekulacji na temat tego, kiedy mutanci na dobre wejdą do Kinowego Uniwersum Marvela. Zdjęcia z planu serialu The Falcon and the Winter Soldier sugerują więc obecność komiksowego Madripoora, natomiast według najnowszej plotki w Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zadebiutuje z kolei inny mutant, Takeshi Matsuya.

Fani powieści graficznych Domu Pomysłów znają go przede wszystkim z jego pseudonimu: Wiz Kid. To poruszający się na wózku inwalidzkim geniusz komputerowy, który posiada zdolność tworzenia rozmaitych maszyn za pomocą siły własnego umysłu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że ta moc może być obiektem pożądania Mandaryna czy grupy MI6.

Autorami powyższych spekulacji są dziennikarze serwisu MCU Cosmic, którzy jednocześnie dodają, że wciąż nie jest pewne, czy w filmie The Eternals również znajdzie się nawiązanie do postaci mutantów.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zadebiutuje na ekranach polskich kin 12 lutego przyszłego roku.