She-Hulk - przedstawicielka Skrulli z większą rolą w serialu MCU?

fot. Marvel

She-Hulk będzie serialem Marvel Studios i Disney+. W tytułowej roli na ekranie pojawi się Tatiana Maslany, natomiast partnerować jej będą m.in. wracający do kreacji Hulka Mark Ruffalo i Tim Roth, który w filmie Incredible Hulk wcielił się w Emila Blonsky'ego aka Abominację.

Wygląda na to, że rozpoczęły się poszukiwania aktorów mogących wziąć udział w produkcji. Disney ma poszukiwać aktorki, która zagrałaby tajemniczą przedstawicielkę rasy Skrulli. W sieci spekuluje się, że może to być postać Jazindy, córki Super-Skrulla, która przyjaźniła się w komiksach z She-Hulk. The Illuminerdi podaje, że poszukiwana jest 20-30 letnia aktorka do roli Skrulla, która wykorzystuje swoją moc zmiany kształtów do osiągania korzyści materialnych oraz sławy. Ma pojawić się w dwóch odcinkach z dziesięciu. Nie ma na razie konkretnej informacji dotyczącej rozpoczęcia zdjęć. Najczęściej mówi się o starcie za kilka miesięcy.