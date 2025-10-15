Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Oficjalnie absolutnie nic nie wiemy o fabule Shreka 5, ale do tej pory pojawiło się już kilka konkretnych przecieków. Na czele z tym, że w wyniku czarów Shrek i Osioł trafią do naszego, prawdziwego świata. Nowa plotka sugeruje, kogo tam spotkają.

Shrek 5 - powrót złoczyńcy

Jak donosi MyTimeToShineHello, którego informacje często się potwierdzają, w prawdziwym świecie bohaterowie wpadną na Lorda Farquaada, czyli złoczyńcę z pierwszego Shreka. W prawdziwej rzeczywistości ma on prowadzić park rozrywki związany ze Shrekiem, w stylu tych, których pełno w naszym świecie.

Z wcześniejszych przecieków dowiedzieliśmy się, że Shrek i Osioł nie będą wiedzieli, jak wrócić. Zostali przeniesieni wskutek czaru przypadkowo uruchomionego przez córkę ogra, więc można założyć, że to właśnie ona będzie próbowała odwrócić sytuację i uratować bohaterów.

Promocja Shreka 5 na razie stoi w miejscu. Poza krytykowanym teaserem nie pojawiły się jeszcze żadne oficjalne materiały promocyjne. Przypomnijmy, że data premiery została opóźniona o pół roku – prawdopodobnie po to, by poprawić animację w odpowiedzi na krytykę.

Shrek 5 - premiera 30 czerwca 2027 roku w kinach.