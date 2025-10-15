Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

Wiemy, że trwają prace nad filmem animowanym Shrek 5, który ma zaprezentować coś nowego w historii tej franczyzy. Nowy przeciek sugeruje powrót złoczyńcy z poprzednich części, którego nikt się raczej nie spodziewał.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  shrek 5 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
54. Shrek (filmy Shrek) fot. materiały prasowe
Reklama

Oficjalnie absolutnie nic nie wiemy o fabule Shreka 5, ale do tej pory pojawiło się już kilka konkretnych przecieków. Na czele z tym, że w wyniku czarów Shrek i Osioł trafią do naszego, prawdziwego świata. Nowa plotka sugeruje, kogo tam spotkają.

Shrek 5 - powrót złoczyńcy

Jak donosi MyTimeToShineHello, którego informacje często się potwierdzają, w prawdziwym świecie bohaterowie wpadną na Lorda Farquaada, czyli złoczyńcę z pierwszego Shreka. W prawdziwej rzeczywistości ma on prowadzić park rozrywki związany ze Shrekiem, w stylu tych, których pełno w naszym świecie.

fot.materiały prasowe

Z wcześniejszych przecieków dowiedzieliśmy się, że Shrek i Osioł nie będą wiedzieli, jak wrócić. Zostali przeniesieni wskutek czaru przypadkowo uruchomionego przez córkę ogra, więc można założyć, że to właśnie ona będzie próbowała odwrócić sytuację i uratować bohaterów.

Promocja Shreka 5 na razie stoi w miejscu. Poza krytykowanym teaserem nie pojawiły się jeszcze żadne oficjalne materiały promocyjne. Przypomnijmy, że data premiery została opóźniona o pół roku – prawdopodobnie po to, by poprawić animację w odpowiedzi na krytykę.

Shrek 5 - premiera 30 czerwca 2027 roku w kinach.

Źródło: MyTimeToShineHello

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  shrek 5 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Shrek 5

7,9

2001
Shrek
Oglądaj TERAZ Shrek Komedia

Najnowsze

1 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

2 60. Titanic (1997)
-

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

3 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

4 Christopher Nolan
-

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

5 Spartakus: House of Ashur
-

Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

6 James Gunn
-
Plotka

Przyszłość Jamesa Gunna i DCU wisi na włosku? Absurdalna plotka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV