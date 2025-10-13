Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy Born from a Wish zostanie odświeżone? Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała pewną wskazówkę

Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała konkretną wskazówkę, która może sugerować, że rozszerzenie Born from a Wish do gry z 2024 roku na razie nie powstaje.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  plotka 
Silent Hill 2 Remake Born from a wish silent hill 2
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Silent Hill 2 Remake fot. Konami
Reklama

Salóme Gunnarsdóttir, aktorka wcielająca się w kluczowe postacie Mary Shepherd-Sunderland i Marii w nowej wersji kultowego survival horroru Silent Hill 2 Remake, oficjalnie potwierdziła, że nie została zaproszona do pracy nad dodatkiem Born from a Wish. Informacja ta, ujawniona podczas jej transmisji na żywo na Twitchu, ostudziła nadzieje fanów oczekujących na to rozszerzenie.

Bohaterka, którą Salóme Gunnarsdóttir ożywiła na ekranie, jest niezwykle istotna dla fabuły dodatku Born from a wish. Rozgrywka skupiała się na losach Marii przed jej spotkaniem z Jamesem Sunderlandem. Oświadczenie Gunnarsdottir, że ani Konami, ani studio Bloober Team się z nią nie kontaktowało, sugeruje, że dodatek może nie trafić szybko (lub w ogóle) do Silent Hill 2 Remake.

To zaskakujący obrót spraw, zwłaszcza że zaledwie miesiąc temu znany insider i entuzjasta gier grozy, Dusk Golem, twierdził, iż Bloober Team pracuje nie tylko nad optymalizacją gry pod kątem PS5 Pro, ale także nad nowym DLC. Nie wiadomo więc, czy polskie studio zaangażowało do projektu inną aktorkę, czy też Born from a Wish w ogóle nie powstaje.

Źródło: twistedvoxel.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  plotka 
Silent Hill 2 Remake Born from a wish silent hill 2
Reklama
placeholder
Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Battlefield 6
-

Battlefield 6 z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Gracze na PS5 mogą zdobywać punkty doświadczenia szybciej

2 37. Daenerys Targaryen (Gra o tron)
-

Warner Bros. złożono ofertę. Do kogo mogą trafić Gra o tron, Władca pierścieni czy DC?

3 Daredevil: Odrodzenie
-

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

4 keira knightley
-

Znana aktorka nie wiedziała o bojkocie Harry’ego Pottera. Przeprasza za udział przy audiobooku

5 Tron: Ares
-

Tron: Ares to największa filmowa klapa ostatnich lat. Straty finansowe mogą być gigantyczne

6 Star Wars: Starfighter
-
Plotka

Czy Ryan Gosling i Amy Adams grają postaci z Legend Star Wars? Ta teoria nie ma wiele sensu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV