Silent Night - recenzje w sieci. Film bez dialogów od Johna Woo nie porwał krytyków

fot. Lionsgate

Reklama

Silent Night to nowy film akcji w reżyserii Johna Woo. W nim syn głównego bohatera (Joel Kinnaman) zostaje zabity w starciach gangów, więc mężczyzna uczy się walczyć i trenuje, by się na nich zemścić. Warto dodać, że w produkcja pozbawiona jest dialogów.

John Woo, legendarny reżyser, który zrewolucjonizował kino akcji, powraca po kilku latach do Hollywood. W serwisie Rotten Tomatoes jego nowy film ma na razie 72% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków przy 32 recenzjach. Jego średnia ocena to 6,1 w skali 1-10. Co o filmie sądzą recenzenci?

Silent Night - opinie krytyków

Krytycy są podzieleni w swoich opiniach. Jedni chwalą nowy film Johna Woo, jak Randy Myers z San Jose Mercury News, który pisze, że Silent Night od samego początku trzyma w napięciu i nigdy nie rozluźnia uścisku. Travis Hopson z Punch Drunk Critics uważa, że warto obejrzeć produkcję jako świąteczną rozrywkę. Avi Offer z NYC Movie Guru opisuje film jako ekscytującą, porywającą i pełną emocji przejażdżkę. Podobnie uważa Chris Bumbray z JoBlo's Movie Network, który twierdzi, że choć format jest słaby to akcja triumfuje. Tomás Andrés z Sensacine pisze:

Jeśli tęsknicie za Płatnym mordercą, Dziećmi triady, a nawet Bez twarzy, z pewnością spodoba ci się ta wywołująca adrenalinę gorzka opowieść bożonarodzeniowa, w której pozbawiony głosu facet daje się usłyszeć w najbardziej surowy i brutalny sposób.

Również Bob Strauss z San Francisco Chronicle nawiązuje do Dzieci triady w swojej recenzji:

Nie ma tu nic, co mogłoby równać się z pomysłową śmiałością np. sekwencji strzelaniny w szpitalu z dzieckiem w Dzieciach triady z 1982 r., ale kiedy Silent Night w końcu rozpakuje swoje nieuzasadnione prezenty, wierni fani Woo powinni uznać, że warto było na nie czekać .

Z kolei Keith Garlington chwali Joela Kinnamana za swój występ:

Podczas gdy kunszt Woo jest wyraźnie godny uwagi, Kinnaman udowadnia, że jest tutaj niezbędnym składnikiem. Jego umiejętność pokazania bólu i wrażliwości dodaje [filmowi] patosu, a jego fizyczność w połączeniu z wyczuwalną wściekłością dodaje energii akcji.

Inni recenzenci nie są tak łaskawi dla nowego filmu Johna Woo. Bardzo surowo ocenił go Elliott Collins z Movie Files:

Jako fan Johna Woo przykro mi to mówić, ale Silent Night jest ZŁY! Scenariusz był okropny i przeładowany KAŻDYM stereotypem i oklepanym motywem, jaki kiedykolwiek widziałeś w filmie akcji o zemście klasy B, pozbawionym absolutnie jakiejkolwiek oryginalności!

Matt Donato z Inverse uważa, że Silent Night kończy się niezręczną podróżą w najczarniejsze głębiny rozpaczy, pozbawioną jakiegokolwiek zdecydowanego stanowiska. Również Bill Goodykoontz z Arizona Republic nieprzychylnie wypowiada się o produkcji Woo:

Jeśli kiedykolwiek oglądałeś mrożący krew w żyłach film akcji i pomyślałeś sobie, że to jest tak głupie, że można by to obejrzeć bez dialogów, to John Woo nakręcił właśnie taki film dla ciebie.

Robert Kojder z Flickering Myth pisze w swojej recenzji:

30 minut mistrza robiącego to, w czym jest najlepszy, choć w gorszej jakości to za mało. Wrzucenie 5-minutowego montażu szkoleniowego przez połowę filmu jest niewybaczalne.

Kristy Puchko z Mashable twierdzi, że Silent Night śmiertelnie poważnie podchodzi do swoich niedorzecznych założeń i nawet rzeź, jaką oferuje Woo, nie jest w stanie pokonać nudy klisz tego filmu. Siddhant Adlakha z IGN Movies podsumowuje film tak:

Nudny, pozbawiony ciężaru eksperyment zemsty, który szybko kończy się niepowodzeniem. Silent Night nie ma żadnego uroku ani wizualnego rozmachu, który uczynił Johna Woo jednym z czołowych stylistów filmów akcji w Hongkongu i Hollywood.

Peter Debruge z Variety pisze, że choć brzmi to głupio to Silent Night może stanowić konkurencję dla Szklanej pułapki wśród krwawych filmów bożonarodzeniowych, który jest warty ponownego obejrzenia w przyszłości. A Frank Scheck z Hollywood Reporter twierdzi, że to dzięki Woo, scenarzyście Robertowi Lynnowi oraz intensywnej fizycznej grze Kinnamana, brak dialogów w filmie nie jest chwytem, ale zaletą.

Silent Night - zdjęcia

Silent Night