Sisu - dlaczego bohatera zabija nazistów? Nie chodzi tylko o złoto

Ze zwiastun Sisu wiemy, że złoto to coś, co rozpoczyna bieg wydarzeń. To doprowadza do konfliktu pomiędzy głównym bohaterem a oddziałem nazistów, który podjął decyzję, by zadrzeć z nieodpowiednim człowiekiem.

Sisu - motywacje bohatera

Aktor grający jednego z głównych nazistów Aksel Henniew rozmowie z Colliderem wyjaśnił to interesująco. Złoto rozpoczyna ciąg wydarzeń, ale chodzi o coś innego.

- Złoto zaledwie to rozpoczyna. To jest o człowieku, który pracował nad czymś bardzo długo i ciężko, by to zdobyć i nagle ktoś to kradnie. Oni nie kradną tylko jego złota. Zabierają jego godność i dumę. Przedmiotem jest złoto, ale tematyką filmu według mnie jest człowieczeństwo. Tu chodzi o szacunek wobec siebie. O zemstę. O godność i dumą. O rozwalanie nazistów.

Sisu - premiera w polskich kinach odbędzie się 28 kwietnia w polskich kinach.

