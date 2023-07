Składane flagowce Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5, czyli elastyczność i wszechstronność bez kompromisów

fot. Samsung

Samsung prezentuje piątą generację foldów z rodziny Galaxy: modele Galaxy Z Flip5 oraz Galaxy Z Fold5. Nowe foldy oferują użytkownikom unikatowe wrażenia dzięki smukłym i kompaktowym obudowom, możliwościom adaptacji oraz doskonałym parametrom eksploatacyjnym.

Nowy zawias Flex Hinge sprawia, że smartfon rozkłada się płynnie, pozwalając jednocześnie zachować wyważony i solidny charakter konstrukcji. Foldy Galaxy oferują teraz całkowicie nowe możliwości entuzjastom fotografii – aparat FlexCam pozwala bowiem na eksperymentowanie z niezwykle kreatywnymi ujęciami. Dzięki doskonałym parametrom eksploatacyjnym, zoptymalizowanej baterii i najnowszej wersji procesora Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy, foldy Galaxy na nowo definiują możliwości współczesnych smartfonów – bez względu na to, czy używa się ich w pozycji otwartej, czy zamkniętej.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w oferowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań oraz potencjał badawczo – rozwojowy, Samsung nieustannie doskonali i optymalizuje gamę foldów Galaxy. Od możliwości tworzenia treści na nowym wyświetlaczu zewnętrznym[1] dostępnym w modelu Galaxy Z Flip5, aż po bezproblemowe wykonywanie wielu zadań jednocześnie w smartfonie Galaxy Z Fold5 – nowa generacja foldów Galaxy jest gotowa, żeby sprostać oczekiwaniom użytkowników.

Zarówno Galaxy Z Flip5, jak i Galaxy Z Fold5 zostały zaprojektowane z myślą o jak najwyższym poziomie wytrzymałości. Począwszy od ekranu głównego, który wyposażono w warstwę rozprowadzającą siłę potencjalnych uderzeń, aż po klasę wodoodporności IPx8[2] i ramki wykonane z niezwykle trwałego Armor Aluminium. Zarówno wyświetlacz zewnętrzny, jak i tylna obudowa Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5, pokryte są odpornym na uszkodzenia szkłem Corning® Gorilla® Victus®2[3].

Galaxy Z Flip5: kieszonkowy smartfon i narzędzie ekspresji bez kompromisów

Galaxy Z Flip5 jest stylowym, unikatowym, składanym, kieszonkowym smartfonem zaprojektowanym, by umożliwić użytkownikom wyrażanie swojej osobowości.

Nowy wyświetlacz zewnętrzny, który jest teraz 3,78 razy większy[4] niż w poprzedniej generacji, oferuje szeroką gamę zupełnie nowych możliwości. Zapewnia więcej rozwiązań adaptacyjnych, w tym czytelne i urozmaicone graficznie formy zegarów, które są dostosowane do wyglądu tarczy zegarków Galaxy Watch6[5], a także stylowe ramki. Nowe, przeznaczone do modelu Galaxy Z Flip5 etui Flipsuit Case[6] dodatkowo chroni urządzenie i pozwala na zainstalowanie wymiennej karty NFC, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować wygląd wyświetlacza zewnętrznego i etui do swoich indywidualnych potrzeb.

fot. Samsung

Po zamknięciu, Galaxy Z Flip5 oferuje dostęp do niespotykanej dotąd liczby funkcji. Korzystając z wyświetlacza zewnętrznego, użytkownicy mogą bez trudu uzyskać wgląd do wielu przydatnych informacji. Dzięki Widgetom można sprawdzić pogodę, sterować odtwarzaniem muzyki oraz słuchać ulubionych utworów za pomocą funkcji Media Controller[7]. Można również na bieżąco kontrolować notowania akcji na całym świecie za pomocą widgetu Google Finance. Gest zsunięcia dwóch palców do siebie pozwala aktywować tryb Multi Widget View, który wyświetla wszystkie widgety i pozwala szybko się przełączać między nimi. Użytkownik ma także łatwy dostęp do powiadomień, szybkich ustawień, Wi-Fi i Bluetooth. Dodatkowo, bez konieczności otwierania urządzenia możliwe staje się także przeglądanie historii połączeń, oddzwanianie, a także odpowiadanie na wiadomości tekstowe za pomocą funkcji Quick Reply – korzystając z klawiatury QWERTY i mając pełen wgląd w historię rozmowy.

Dzięki wyjątkowej konstrukcji, Galaxy Z Flip5 oferuje najbardziej kreatywne możliwości fotograficzne spośród wszystkich smartfonów Galaxy. Większy wyświetlacz Flex Window umożliwia wykonywanie wysokiej jakości selfie za pomocą tylnego aparatu. Aparat Flex Cam zapewnia natomiast robienie wyjątkowych, kreatywnych ujęć bez użycia rąk. Zdjęcia można także szybko i wygodnie przeglądać i edytować dzięki trybowi Flex Mode[8]. Użytkownicy mogą przeglądać zdjęcia, korygować ich nasycenie kolorem lub całkowicie je usuwać dzięki funkcji Quick View na wyświetlaczu Flex Window. Robiąc zdjęcie drugiej osoby, funkcja Dual Preview[9] pozwala zobaczyć siebie samego na wyświetlaczu zewnętrznym – takie rozwiązanie umożliwia korygowanie ujęcia w czasie rzeczywistym i wykonanie idealnej fotografii. Co więcej, użytkownicy mają także możliwość robienia stabilnych ujęć w ruchu dzięki funkcji Super Steady, zaś tryb Auto Framing[10] pozwala upewnić się, że nikt nie pozostanie poza kadrem.

Działanie aparatu Galaxy Z Flip5 jest teraz wspomagane sztuczną inteligencją, dzięki której każde zdjęcie nabiera koloru i życia. Wykorzystuj całą swoją kreatywność, nawet przy słabym świetle, dzięki trybowi Nightography, który optymalizuje zdjęcia i filmy robione w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Szum wizualny, który zwykle zakłóca zdjęcia robione przy słabym oświetleniu, jest korygowany przez nowy, oparty na sztucznej inteligencji algorytm przetwarzania sygnału obrazu (ISP), który poprawia widoczność szczegółów oraz odpowiednio dostosowuje odcienie kolorów. Dzięki 10-krotnemu zoomowi cyfrowemu możliwe jest robienie wyraźnych zdjęć, nawet z dużej odległości[11].

Samsung Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5: najwyższa produktywność i wydajność dzięki dużemu ekranowi

Zapewniający unikatowe wrażenia wizualne, duży ekran i pojemna bateria[12] sprawiają, że Galaxy Z Fold5 jest najsmuklejszym i najlżejszym modelem Fold w historii. Można bez problemu wszędzie go ze sobą zabrać, ciesząc się niezwykłą wydajnością.

Galaxy Z Fold zawsze był pionierem we wnoszeniu codziennej produktywności na zupełnie nowy poziom – dzięki trwałemu i dużemu ekranowi, który umożliwia obsługę wielu aplikacji jednocześnie (tryb Multi Window)[13] oraz funkcji App Continuity[14]. Oferuje on także szeroką gamę innych przydatnych rozwiązań, w tym pasek zadań[15], funkcję „przenieś i upuść”, a także optymalizację aplikacji dostawców zewnętrznych. Nowy model rysika S Pen Fold Edition[16], wprowadzonego w urządzeniach Fold trzeciej generacji w roku 2021, również został zoptymalizowany pod kątem jeszcze wydajniejszej współpracy z modelem Galaxy Z Fold5. Dzięki tego rodzaju funkcjom i narzędziom, smartfon pozwala wydajnie korzystać z dużego ekranu i umożliwia wykonywanie ważnych zadań w dowolnym miejscu.

fot. Samsung

Udoskonalony pasek zadań pozwala na dynamiczne zwiększenie wydajności zapewniając użytkownikom szybkie przełączanie się pomiędzy często użytkowanymi aplikacjami. W ciągłej gotowości do pracy są teraz nawet cztery ostatnio używane aplikacje, co zdecydowanie poprawia wydajność. Udoskonalona funkcja dwuręcznego przeciągania i upuszczania[17] także zwiększa produktywność podczas przenoszenia treści pomiędzy poszczególnymi aplikacjami i ekranami. Teraz wystarczy dotknąć i przytrzymać obraz w Galerii jednym palcem i otworzyć aplikację Samsung Notes drugim palcem, by przeciągnąć i zapisać w niej dane zdjęcie. Dzięki funkcji ukrytego okienka pop-up[18], dana aplikacja może cały czas kontynuować działanie w tle, pozwalając użytkownikom oglądać materiały wideo w trybie pełnoekranowym i jednocześnie czatować ze znajomymi w ruchomym, wyskakującym okienku z boku ekranu.

Nowy, smuklejszy[19] i bardziej kompaktowy rysik S Pen Fold Edition[20] ułatwia robienie notatek i rysunków w czasie rzeczywistym i może być wygodnie przechowywany w specjalnym uchwycie. Obudowa Slim S Pen Case[21] ma niemal taką samą grubość[22] jak zwykłe etui dla modeli Fold i jest dostępna w szerokiej gamie stylów i kolorów[23], pozwalając użytkownikom w wygodny sposób przechowywać rysiki S Pen.

Umożliwiający pracę poza domem i biurem ekran główny o przekątnej 7,6 cala[24] zapewnia nieprzerwane oglądanie obrazów w dużym formacie, tak by użytkownicy mogli cieszyć się treściami multimedialnymi zarówno w trybie portretowym, jak i krajobrazowym. Szczytowa jasność ekranu została zwiększona o ponad 30% do 1750 nitów[25], ułatwiając oglądanie treści na świeżym powietrzu, nawet w jasnym słońcu.

Zapewniając użytkownikom realistyczne wrażenia podczas gry na największym ekranie dostępnym w smartfonach serii Galaxy, procesor Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy[26] gwarantuje doskonałe wrażenia graficzne, a polegając na sztucznej inteligencji, zwiększa poziom dynamizmu obrazu oraz oferuje możliwość jednoczesnego prowadzenia wielu rozgrywek. Model Galaxy Z Fold5 bezproblemowo radzi sobie z gamingowymi maratonami dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia, który odprowadza ciepło w bardziej inteligentny sposób, ograniczając tym samym opóźnienia i eliminując spadki wydajności.

Samsung Galaxy Z Fold5

Z korzyścią dla planety

Samsung nieustannie dokłada starań, by wdrażać w życie przyjazną dla środowiska wizję. Wprowadza także działania zmierzające do osiągnięcia konkretnych celów, takich jak neutralność klimatyczna działu Device eXperience do końca 2030 roku.

Galaxy Z Flip5 oraz Galaxy Z Fold5 zostały częściowo wykonane[27] z jeszcze większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu[28] niż poprzednie generacje foldów, w tym z odzyskiwanego aluminium oraz szkła i tworzyw sztucznych, które są pozyskiwane w drodze recyklingu porzuconych sieci rybackich, beczek po wodzie i butelek PET. Nawet papier, z którego wykonano opakowanie[29] został wykonany w 100% z materiału z recyklingu[30].

Tego typu innowacyjne rozwiązania zostały starannie zaprojektowane pod kątem wydłużenia ich trwałości. Wszystkie urządzenia są objęte pięcioletnim programem aktualizacji bezpieczeństwa i bezpłatnymi aktualizacjami systemów operacyjnych (cztery generacje), co przyczynia się do wydłużenia ich cyklu życia.

Dostępność smartfonów Samsung Galaxy Z Flip5 i Fold5

Galaxy Z Flip5 oraz Galaxy Z Fold5 są dostępne w przedsprzedaży od 26 lipca, zaś regularna sprzedaż rozpocznie się już 11 sierpnia.

fot. Samsung

Smartfon Galaxy Z Flip5 pozwala użytkownikom wyrazić swoją osobowość za pomocą takich kolorów, jak miętowy, grafitowy, beżowy i fioletowy. Urządzenia będą dostępne również w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych (dostępnych wyłącznie na stronie samsung.com): szarej, zielonej, niebieskiej i żółtej[31]. Szeroka oferta akcesoriów[32] (etui Clear Gadget Case, Flap Eco-Leather Case, Flipsuit Case, a także proste silikonowe etui Silicone Case z uchwytem) pozwoli jeszcze bardziej spersonalizować wygląd Galaxy Z Flip5.

Model Galaxy Z Fold5 jest dostępny w kolorze błękitnym, czarnym oraz beżowym oraz w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych (wyłącznie na stronie samsung.com): szarej i niebieskiej[33]. Oferowana jest do niego także szeroka gama praktycznych i stylowych etui, w tym Slim S Pen Case, Clear Gadget Case, Eco-Leather Case oraz stojące etui Standing Case z paskiem[34].

Przedsprzedaż Samsung Galaxy Z Flip5 i Z Fold5

Decydując się na zakup Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5 w przedsprzedaży, można nabyć urządzenie w wariancie pamięci 512GB w cenie wariantu 256GB. W ten sposób nie tylko można zyskać 2 razy więc pamięci, ale również zaoszczędzić nawet do 600 PLN[35].

W ramach Programu Odkup, można z kolei wycenić i odsprzedaż swój dotychczasowy smartfon, aby zyskać od 500 PLN do 3200 PLN gwarantowanego zwrotu przy zakupie najnowszego Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5[36].

Alternatywnie do Programu Odkup można skorzystać z oferty Zwrot na Kartę, gdzie przy zakupie jednego z premierowych smartfonów Galaxy, Samsung oferuje 450 PLN w formie zwrotu na kartę do płatności mobilnych[37].

Dodatkowo, wszyscy, którzy zamówią Galaxy ZFlip5 lub Galaxy Z Fold5 w ciągu dwóch dni od startu przedsprzedaży (do 28 lipca) mają szansę otrzymać w prezencie słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze czarnym.

Szczegółowe informacje i regulamin oferty przedsprzedażowej dostępne są na stronie https://www.samsung.com/pl/campaign/smartphones/przedsprzedaz/

fot. Samsung

[1] Ekran zewnętrzny modelu Galaxy Z Flip5 jest pierwszy rozwiązaniem w smartfonach z serii Galaxy Z Flip wyposażonym w czujnik zbliżeniowy oraz pierwszym obsługującym technologię HBM. Ekran zewnętrzny telefonu Galaxy Z Flip5 posiada maksymalną jasność 1600 nitów (w trybie HBM), zapewniając czystszy i wyraźniejszy obraz.

[2] W oparciu o badania laboratoryjne polegające na zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra i czas do 30 minut. Nie zaleca się korzystania z urządzenia na plaży lub basenie. W przypadku zamoczenia należy opłukać wszelkie zanieczyszczenia/wysuszyć urządzenie. Odporność na działanie wody i pyłu nie jest cechą permanentną. Poziom odporności może spadać wraz z upływem czasu w wyniku normalnego zużywania się urządzenia.

[3] Składniki pochodzące z recyklingu przedkonsumenckiego, czyli odpady szklane powstałe w procesie wytwarzania szkła. Takie odpady szklane są zgniatane do postaci stłuczki a następnie wykorzystywane w procesie produkcji szkła Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

[4] W porównaniu z modelem Galaxy Z Flip4. Przekątna ekranu zewnętrznego telefonu Galaxy Z Flip5 wynosi 3,4 cala w pełnym prostokącie; rzeczywiste pole widzenia obejmuje około 95% powierzchni ekranu z powodu zaokrąglenia narożników i dolnego wycięcia.

[5] Zegarek Galaxy Watch6 jest sprzedawany oddzielnie. Dostępność modeli i kolorów może różnić się w zależności od rynku i operatora.

[6] Akcesoria do nabycia oddzielnie. Dostępność modeli i kolorów może różnić się w zależności od rynku i operatora.

[7] Widget Media Controller jest widoczny tylko w takcie odtwarzania muzyki.

[8] W trybie Flex Mode aparat funkcjonuje w zakresie kątów od 75° do 115°.

[9] Funkcja Dual Preview jest dostępna w urządzeniach z systemem w wersji One UI 2.1 lub wyższej.

[10] Funkcja Auto Framing jest dostępna tylko w trybie Video. Funkcję Auto Framing należy włączyć przed rozpoczęciem nagrywania. W trakcie jej pracy mogą nie być dostępne niektóre proporcje ekranu i rozdzielczości. Niektóre funkcje mogą być niedostępne przy włączonej funkcji Auto Framing. Rozpoznawane są tylko osoby, a ich liczba jest ograniczona. Funkcja dostępna w aplikacjach Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet oraz Zoom. Funkcja Auto Framing jest dostępna z wybranymi obiektywami.

[11] Ten tryb może skutkować obniżeniem jakości obrazu.

[12] Rzeczywista żywotność baterii zależy od otoczenia sieciowego, używanych funkcji i aplikacji, czasu rozmów, ilości SMSów, liczby dotychczasowych ładowań oraz wielu innych czynników. Wartość szacunkowa wyliczona w oparciu o średni profil użytkowania zidentyfikowany na podstawie badania UX Connect Research. Niezależne badanie przeprowadzone przez UX Connect Research w dniach 2023.06.19-2023.06.29 w USA, z wykorzystaniem modeli przedpremierowych, przy domyślnych ustawieniach, w sieciach LTE oraz 5GSub6.

[13] Niektóre aplikacje mogą nie być kompatybilne z funkcją Multi Window lub App Pair.

[14] Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji App continuity.

[15] Pasek zadań jest dostępny tylko na ekranie głównym.

[16] Rysik S Pen Fold Edition jest oferowany oddzielnie. Należy korzystać tylko z rysika Samsung S Pen Fold Edition zaprojektowanego specjalnie dla telefonów Galaxy Z Fold3 5G/Fold4/Fold5 lub rysika S Pen Pro. Pozostałe rysiki S Pen i rysiki niededykowane do tych urządzeń mogą uszkodzić wyświetlacz. Galaxy Z Fold5 nie posiada wbudowanego uchwytu na rysik S Pen. Rysik S Pen działa tylko na ekranie głównym.

[17] Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji oburęcznego przeciągania i upuszczania.

[18] Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji ukrytego wyskakującego okienka.

[19] Rysik S Pen Fold Edition dla modelu Galaxy Z Fold5 ma 4,35 mm grubości w porównaniu do 7,7 mm w przypadku rysika przeznaczonego do telefonu Galaxy Z Fold4.

[20] Rysik S Pen Fold Edition dla modelu Galaxy Z Fold5 ma 4,35 mm grubości w porównaniu do 7,7 mm dla rysika przeznaczonego do telefonu Galaxy Z Fold4. Rysik S Pen Fold Edition do nabycia oddzielnie. Etui Slim S Pen Case (wraz z rysikiem S Pen Fold Edition) do nabycia oddzielnie. Rysik S Pen Fold Edition jest kompatybilny tylko z telefonami Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Fold3. Wszystkie pozostałe rysiki S Pen i rysiki nie przeznaczone dla modelu Z Fold5 (w tym innych producentów) mogą uszkodzić wyświetlacz. Model Z Fold5 nie posiada wbudowanego uchwytu na rysik S Pen. Rysik S Pen działa tylko na ekranie głównym.

[21] Rysik S Pen Fold Edition jest oferowany oddzielnie. Etui Slim S Pen Case (wraz z rysikiem S Pen Fold Edition) do nabycia oddzielnie. Rysik S Pen Fold Edition jest kompatybilny tylko z telefonami Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Fold3 5G.

[22] Grubość modelu Galaxy Z Fold5 z etui S Pen Slim Case wynosi 20,63 mm lub 13,4 mm bez etui.

[23] Dostępne kombinacje etui S Pen Case oraz rysika S Pen Fold Edition: grafitowe etui z czarnym rysikiem, piaskowe etui i morelowym rysikiem oraz etui w kolorze niebieskiego lodu z limonkowym rysikiem.

[25] Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X zastosowany w modelu Galaxy Z Fold5 otrzymał certyfikat VDE Germany za 100% odwzorowania kolorów w urządzeniu mobilnym w zakresie gamy DCI-P3, co oznacza, że obraz nie jest wyblakły, a kolory pozostają niewiarygodnie żywe niezależnie od poziomu jasności otoczenia. Wyświetlacz może osiągnąć szczytową jasność do 1 750 nitów, poprawiając kontrast między ciemnymi i jasnymi obszarami treści cyfrowych, zapewniając lepszą jakość obrazu o współczynniku kontrastu 3 000 000 : 1, by wrażenia mobilne były bardziej wciągające.

[26] Poprawa w wydajności procesora w porównaniu z modelem poprzedniej generacji. Rzeczywista wydajność zależy od środowiska eksploatacji, zainstalowanego oprogramowania i aplikacji, a także od innych uwarunkowań. Snapdragon jest produktem firmy Qualcomm Technologies Inc. i/lub spółek od niej zależnych. Snapdragon jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Qualcomm Inc. Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy jest rozwiązaniem zoptymalizowanym pod kątem urządzeń marki Samsung. Najszybszy na świecie procesor Snapdragon – stan na dzień 1 lutego 2023 roku.

[27] Galaxy Z Flip5: 15 elementów urządzenia zawiera co najmniej 10% plastiku z recyklingu wtórnego i aluminium z recyklingu pierwotnego, a także średnio 22% szkła z recyklingu pierwotnego. Są nimi: wspornik przycisku głośności, moduł głośnika (dolny i górny), górna część tylnej obudowy, osłona złącza wyświetlacza, wspornik kabla FPCB RF, środkowa część tylnej obudowy, przednia obudowa (wewnętrzna), przycisk głośności, wspornik przycisku na palec, dekoracyjna osłona odbiornika, uchwyt pomiędzy złączami, tacka karty SIM, okienko Sub oraz tylne szkło. (Galaxy Z Flip4: 6 komponentów)

Galaxy Z Fold5: 15 elementów urządzenia zawiera co najmniej 10% plastiku z recyklingu wtórnego i aluminium z recyklingu pierwotnego, a także średnio 22% szkła z recyklingu pierwotnego. Są nimi: wspornik przycisku głośności FPCB, moduł głośnika górnego (dolny i górny), moduł głośnika dolnego (dolny i górny), złącze wyświetlacza obudowy, przednia obudowa (główna), przednia obudowa (podstawa), antena (podstawa), antena (główna), przycisk głośności, wspornik przycisku na palec, tacka karty SIM, uchwyt pomiędzy złączami, dekoracyjna obudowa aparatu (dolna i górna) okienko Sub oraz tylne szkło. (Galaxy Z Flip4: 6 komponentów)

[28] Materiały pochodzące z recyklingu obejmują pozyskiwany z recyklingu pokonsumenckiego poliamid (z porzuconych sieci rybackich), politereftalan butylu (z butelek PET), poliwęglan (z beczek na wodę), a każe pozyskiwane z recyklingu przedkonsumenckiego aluminium (ze złomu powstającego w procesach produkcyjnych). Złom jest przetapiany, oczyszczany i wykorzystywany ponownie przy produkcji komponentów firmy Samsung. Wykorzystywane jest również szło pochodzące z recyklingu przedkonsumenckiego, czyli odpady powstałe w procesie wytwarzania szkła. Takie odpady szklane są zgniatane do postaci stłuczki a następnie wykorzystywane jako w procesie produkcji szkła Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

[29] Z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu wykonane są następujące elementy opakowania: opakowanie urządzenia, zabezpieczenie obudowy, pudełko na instrukcję obsługi, podkładka instrukcji oraz taśma DLC.

[30] Papier pochodzący w 100% z recyklingu otrzymał certyfikat Environmental Claim Validation (ECV).

[31] Dostępność kolorów może różnić się w zależności od rynku, regionu lub operatora.

[32] Akcesoria do nabycia oddzielnie. Dostępność modeli i kolorów może różnić się w zależności od kraju i operatora.

[33] Dostępność kolorów może różnić się w zależności od rynku, regionu lub operatora.

[34] Akcesoria do nabycia oddzielnie. Dostępność modeli i kolorów może różnić się w zależności od kraju i operatora.

[35] Oznacza możliwość zakupu smartfonu Galaxy Z Fold5 z pamięcią 512 GB z rabatem 600 zł lub Galaxy Z Flip5 z pamięcią 512 GB z rabatem 400 PLN, których wysokość odpowiada różnicy w cenie między modelami z pamięcią odpowiednio 256 GB z dnia 26.07.2023 w sklepie samsung.pl. Galaxy Z Fold5 1TB można kupić z rabatem 600 PLN. Szczegóły na przedsprzedaż.samsung.pl

[36] Kwoty i modele odkupu ustala Organizator Programu Odkup – Foxway OÜ. Zależą od modelu i stanu sprzedawanego smartfonu. 3200 PLN to minimalna kwota, jaką gwarantuje Foxway OÜ za odkup Galaxy Z Fold3 w stanie dobrym. 500 PLN to min. gwarantowana kwota za udział w Programie Odkup. Szczegóły i ograniczenia na samsungpolskaodkup.foxway.tech.

[37] Karta przedpłacona to wiryualna karta płatnicza, wydawana na podstawie umowy zwartej w Planet Pay sp. Z o.o., umożliwiającej płatności mobilne przez aplikację Portfel Google w okresie wskazanym w regulaminie promocji. Szczegóły na przedsprzedaż.samsung.pl