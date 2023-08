Skull Island: Rise of Kong - poznaliśmy dokładną datę premiery. Jest też nowy zwiastun

fot. GameMill Entertainment

Reklama

Skull Island: Rise of Kong to nadchodząca, trzecioosobowa przygodowa gra akcji, w której gracze będą mieli okazję wcielić się w tytułowego bohatera. O tym, że taka produkcja wiedzieliśmy już wcześniej, ale teraz do sieci trafiła kolejna istotna informacja. Zdradzono, że produkcja tworzona przez studio IguanaBee i wydawana przez GameMill Entertainment zadebiutuje 17 października 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Ogłoszeniu daty premiery towarzyszy nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki. Ta niestety nadal nie prezentuje się zbyt dobrze, a internauci głośno wyrażają swoje niezadowolenie z tego faktu w sekcji komentarzy pod materiałem. Istnieje jednak niewielka szansa, że frajda towarzysząca rozgrywce będzie rekompensować niezbyt współczesną oprawę. O tym przekonamy się już po premierze.

Skull Island: Rise of Kong - zwiastun gry