Small World - nowy zwiastun filmu Patryka Vegi. Dramat o handlu dziećmi na poważnie

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Small World opowiada o handlu dziećmi. Bohaterem jest polski policjant (Piotr Adamczyk), który chce odnaleźć porwane dziecko. Patryk Vega tym razem tworzy film całkowicie na poważnie: nowy zwiastun pokazuje, że nie ma tutaj wulgaryzmów i poczucia humoru, do którego przyzwyczaił swoich fanów.

W obsadzie są Piotr Adamczyk, Julia Wieniawa, Enrique Arce i Aleksey Serebryakov. Produkcja była kręcona w czterech krajach oraz w trzech językach: polski, rosyjski oraz angielski.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 roku podczas rozmowy z Dawidem Muszyńskim reżyser Patryk Vega pokazał pewność, że ma zupełnie inny film. Wówczas chciał go zgłaszać do walki na festiwalu filmowym w Cannes, który ostatecznie nie odbył się w 2020 roku z uwagi na pandemie koronawirusa.

Small World - zwiastun

Small World - premiera w 2021 roku w kinach. Patryk Vega na razie najwidoczniej nie ma planów zmiany formy dystrybucji z uwagi na sytuację z koronawirusem. Problem w tym taki, że nie wiemy, kiedy kina w Polsce zostaną otwarte.