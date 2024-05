Smartfony Google Pixel oficjalnie w Polsce!

fot. naEkranie.pl

Reklama

Znane już modele Pixel 8 i Pixel 8 Pro miały premierę jesienią 2023 i można je kupić od ręki, ale najnowszy i najtańszy model Google Pixel 8A jest obecnie dostępny w przedsprzedaży, która potrwa do 14 maja, kiedy to smartfon wejdzie do otwartej sprzedaży. Google jest pierwszym producentem, który zaawansowanych funkcji obsługiwanych przez sztuczną inteligencję nie rezerwuje dla topowych modeli, ale oferuje w całej gamie swoich smartfonów – od topowego Pixel 8 Pro, przez Pixel 8, na Pixel 8A kończąc.

fot. naEkranie.pl

Pixel 8A: Smartfon z AI w przystępnej cenie

Pixel 8A to świetna opcja dla użytkowników szukających niezawodnego i wydajnego urządzenia z najczystszym dostępnym Androidem bez nadwyrężania budżetu. Napędzany jest procesorem Google Tensor G3, zapewniającym szybką pracę i płynną obsługę. W komplecie z Titan M2 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przed cyberzagrożeniami. Dodatkowo, Pixel 8A aż przez 7 lat będzie otrzymywał aktualizacje zabezpieczeń i systemu Android, co gwarantuje długotrwałą ochronę i dostęp do najnowszych funkcji.

fot. naEkranie.pl

Funkcje fotograficzne wspomagane sztuczną inteligencją

Pixel 8A wyposażony jest w system aparatów fotograficznych wspierany sztuczną inteligencją, umożliwiający tworzenie zdjęć i filmów w każdych warunkach oświetleniowych. Podwójny tylny aparat z głównym modułem 64 MP i szerokokątnym obiektywem 13 MP zapewnia wszechstronność fotografowania, a 13-megapikselowy aparat przedni idealnie nadaje się do selfie i wideorozmów. Funkcje takie jak Najlepsze ujęcie, Magiczny edytor i Magiczna gumka do dźwięków wykorzystują moc sztucznej inteligencji, aby ulepszać zdjęcia i filmy, zapewniając bezprecedensową jakość i łatwość obsługi.

Google Pixel 8A

Intuicyjne funkcje i płynna obsługa

Pixel 8A działa na najnowszym systemie operacyjnym Android, oferując wiele intuicyjnych funkcji i ulepszeń. Jasny wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania zapewnia komfortowe użytkowanie, a napędzana sztuczną inteligencją funkcja "Zaznacz, aby wyszukać" pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji na podstawie obrazów i tłumaczenie tekstów wprost z ekranu smartfona.

Dostępność i cena

Pixel 8A jest dostępny w przedsprzedaży w sklepie Google Store oraz w Play i Media Expert za 2449 zł za wersję 8 GB RAM/128 GB pojemności pamięci. Z kolei wersja 8 GB/256 GB kosztuje 2749 zł. Smartfon trafi na półki i do klientów 14 maja. Dodatkowo kupując Pixel 8A w Google Store dostajemy 650 zł na kolejne zakupy w tym sklepie. Smartfon dostępny jest w czterech kolorach – zielonym, czarnym, błękitnym i kremowym.

Google Pixel 8

Środkowy model w ofercie Google zapewnia wyższą wydajność oraz świetne możliwości fotograficzne. Również wyposażony jest w procesor Tensor G3, ale ma lepszy niż w modelu 8A aparat fotograficzny. Pixel 8 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonoszarej oraz różowej. Smartfon wyceniony jest na 3599 zł za wersję 8 GB/128 GB oraz 3899 zł za 8 GB/256 GB. Przy kupnie w Google Store dostajemy 800 zł na kolejne zakupy w firmowym sklepie marki. fot. Google

Google Pixel 8 Pro

To absolutny lider wśród smartfonów Google. Oferuje wszystko to, co Pixel 8, ale ma więcej pamięci RAM, większy wyświetlacz i bardziej pojemną baterię. a także dodatkowy teleobiektyw w zespole głównego aparatu, co czyni go jednym z najlepszych fotograficznych flagowców na rynku. Pixel 8 Pro jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, kremowym i błękitnym. Smartfon kosztuje 4999 zł za wersję 12 GB/128 GB i 5299 zł za 12 GB/256 GB oraz 5899 zł za 12 GB/512 GB. Dodatkowo przy kupnie w Google Store dostajemy aż 1000 zł na kolejne zakupy w tym sklepie.

fot. naEkranie.pl

Premiera smartfonów Google to świetna wiadomość dla polskich fanów Androidów. Te modele oferują najnowocześniejsze technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję, doskonałe oprogramowanie aparatów fotograficznych i czysty system Android z gwarancją wielu lat aktualizacji, co czyni je jednymi z najlepszych smartfonów dostępnych na rynku.

fot. naEkranie.pl