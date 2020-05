Snyder Cut zostanie ogłoszone już jutro?! Tego pociągu chyba nic nie zatrzyma...

Pytaliście nas wczoraj, dlaczego nie podaliśmy Wam wszystkich ostatnich rewelacji na temat reżyserskiej wersji filmu Liga Sprawiedliwości, znanej też pod nazwą Snyder Cut. Posypujemy na tym polu głowę popiołem, choć prawda jest taka, że nadążenie za każdą nową wiadomością w kwestii tej produkcji tylko w ciągu ostatniej doby wymagałoby stworzenia nie newsa, ale prawdopodobnie całej książki... Najważniejsza informacja jest jednak taka: już jutro ok. godz. 17:00 polskiego czasu Snyder Cut może zostać oficjalnie zapowiedziane.

Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy do sieci raz po raz zaczęły trafiać rewelacje o tym, że Zack Snyder na początku lutego miał pokazać swoją wersję Ligi Sprawiedliwości włodarzom Warner Bros. i osobom decyzyjnym z właściciela firmy, AT&T. Już na tej podstawie zakładano, że w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się nowych, zaskakujących wieści dotyczących Snyder Cut. Teraz jednak rzesza dziennikarzy donosi, że w czasie tzw. watch party filmu Człowiek ze stali reżyser ogłosi wypuszczenie na rynek własnej wersji innej z odsłon DCEU.

Jeśli weźmiemy pod uwagę źródła tych rewelacji, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że ogłoszenie Snyder Cut wydaje się niemal pewne. Donoszą o tym choćby doskonale poinformowani w branży Umberto Gonzalez, Peter Sciretta, Mark Hughes, Grace Randolph i Andy Signore. Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także pracę, którą specjalnie na potrzeby Snyder Cut stworzył Boss Logic):

Snyder Cut - wpisy dziennikarzy

W tej chwili nie jest do końca jasne, gdzie i w jakiej formie miałaby ukazać się reżyserska wersja produkcji. Część źródeł twierdzi, że Warner Bros. może wciąż rozważać wypuszczenie filmu w kinach już po pandemii koronawirusa, inne z kolei przekonują, że Snyder Cut stanie się serialem, który trafi na póki co dostępną wyłącznie w Stanach Zjednoczonych platformę HBO Max. Randolph nazwała nawet ten drugi wariant "Mandalorianem HBO", porównując hipotetyczną serię do produkcji Disney+. Takie posunięcie z całą pewnością zwróciłoby większą uwagę fanów popkultury na bibliotekę HBO Max, choć w dalszym ciągu należy pamiętać, że w obu wariantach, filmowym i serialowym, prawdopodobnie konieczne będzie stworzenie dodatkowych sekwencji. Według doniesień portalu Cinema Blend, AT&T miało jednak wyrazić wstępną zgodę na ich sfinansowanie.

Możemy też założyć, że cały projekt zostanie zapowiedziany pod swoją oficjalną nazwą - Zack Snyder's Justice League. Sam reżyser zamieścił ją na zaprojektowanych przez siebie koszulkach, ze sprzedaży których dochód został przeznaczony na fundację przeciwdziałającą samobójstwom.

Bądźcie z nami jutro tuż po godz. 17:00 - to może być gorący wieczór dla wszystkich fanów popkultury, a z pewnością dla Andrzeja Grocha, którego z tego miejsca przepraszam za brak wiary w cuda. Te jednak się zdarzają.