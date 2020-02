Sonic. Szybki jak błyskawica nie do zatrzymania. Wyniki box office z weekendu

Sonic. Szybki jak błyskawica notuje 26,3 mln dolarów w drugim weekendzie wyświetlania w USA. Dzięki temu po 10 dniach emisji ma już 106,6 mln dolarów na koncie z samych Stanów Zjednoczonych. Na świecie natomiast film zbiera zaskakująco dobre 64,6 mln dolarów. Sumując wszystkie wpływy, na koncie ma już 203,2 mln dolarów przy budżecie 85 mln dolarów. Radzi sobie o wiele lepiej niż oczekiwano.

Na drugim miejscu debiutuje nowość w postaci filmu Zew krwi z Harrisonem Fordem. Osiąga on 24,8 mln dolarów. Poza USA zebrano marne 14,4 mln dolarów. Wbrew pozorom jest to fatalna informacja dla 20th Century Studios oraz Disneya, ponieważ budżet na realizację wynosie 135 mln dolarów. A do tego trzeba doliczyć koszty globalnej promocji.

Podium zamykają Ptaki Nocy z wynikiem 7 mln dolarów. Do tej pory zebrano w USA 72,5 mln dolarów. Na świecie film już się kończy zbierając zaledwie 10 mln dolarów z 78 krajów. Sumując, na koncie 173,7 mln dolarów przy budżecie 84,5 mln dolarów (plus koszty promocji). Według prognoz film ma skończyć emisje przekraczając granicę 200 mln dolarów i nie przyniesie strat producentom.

Top 10 Box Office w USA (wyniki z 3 dni):