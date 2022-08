Sony pokazuje swój pierwszy konfigurowalny kontroler DualSense Edge

fot. PlayStation.Blog

Jak napisało Sony na PlayStation Blog, kontroler DualSense Edge pozwala graczom na precyzyjne dostosowanie sterowania do ich unikalnego stylu gry. Możliwość dostosowania mapowania odróżnia go od oryginalnego kontrolera DualSense i jest to coś, z czego dyrektor artystyczny PlayStation, Daisuke Kurihara, jest bardzo dumny.

Chcieliśmy oprzeć się na dziedzictwie kultowych kontrolerów PlayStation, by stworzyć kontroler, który umożliwia graczom eksperymentowanie i personalizację elementów w oparciu o ich własny, unikalny styl gry – niezależnie od tego, czy są oni graczami rywalizującymi, czy też kimś, kto po prostu lubi mieć więcej opcji dostosowania sposobu grania. Bezprzewodowy kontroler DualSense Edge ma również szereg przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych, które mamy nadzieję spodobają się graczom, w tym wyraźny czarno-biały schemat kolorów inspirowany kontrolerem DualSense oraz unikalny wzór PlayStation Shapes na touchpadzie i powierzchniach spustów.

Gracze mogą dostosować sterowanie poprzez zmianę lub wyłączenie określonych przycisków oraz dostroić celność poprzez regulację czułości gałek analogowych i martwych stref, czyli stopnia wychylenia, po którym następuje reakcja. Ten poziom personalizacji może być przydatny w strzelankach pierwszoosobowych, takich jak Call of Duty: Vanguard, oraz grach wyścigowych, takich jak Gran Turismo 7. A także oczywiście w soulslike’ach, jak Elden Ring.

Najlepsze jest to, że można zapisać profile sterowania dla każdej gry i przełączać się między nimi, dostosować ustawienia gry za pomocą dedykowanego przycisku Fn i po raz pierwszy w historii zmienić nakładki na gałki i przyciski tylne. Trzy rodzaje wymiennych nakładek na gałki (standardowe, z wysoką kopułką oraz niską kopułką) pomogą zachować przyczepność i stabilność kciuków podczas sterowania. Wymienne będą również tylne spusty, pod które dodatkowo mogą być przypisane dowolne przyciski. Również całe moduły gałek będą mogły być wymienione w dowolnym momencie, chociaż będą sprzedawane oddzielnie. Cóż, może to jest sposób na walkę z dryfem analogów.

Sony DualSense Edge

Kolorystyka DualSense Edge jest niemal identyczna, jak w standardowym padzie. Jednak Sony, żeby bardziej odróżnić go od oryginalnego DualSense, pomalowało touchpad na czarno i dodało sporo fortepianowej czerni kojarzącej się z oryginalnym PS3.

Nie wiadomo, kiedy kontroler DualSense Edge będzie dostępny ani w jakiej cenie. Podejrzewam, że niemałej. W najbliższych miesiącach Sony ma podać więcej szczegółów na jego temat.