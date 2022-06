Sortownia - CANAL+ i Polsat łączą siły przy nowym serialu

Zdjęcie: Canal+

Serial Sortownia jest pierwszą koprodukcją CANAL+ Polska i Polsatu, a także pierwszą tego typu współpracą dwóch nadawców na polskim rynku. Producentem wykonawczym jest TFP. Zdjęcia do projektu ruszą w sierpniu.

Sortownia jest historią lekarza pracującego na oddziale ratunkowym w jednym z warszawskich szpitali, w miejscu, gdzie ratuje się ludzkie życie. To tu zapadają decyzje kogo ratować w pierwszej kolejności, „sortując” pacjentów kodami czerwonym, żółtym i zielonym. Praca w ekstremalnych warunkach, walka z czasem i nieodwracalne w skutkach decyzje to codzienność głównego bohatera. Codzienność uzależniająca go jak narkotyk. Bo balansowanie między czyimś życiem, a śmiercią daje też poczucie władzy, a nawet prawo stawania powyżej moralnych zasad.

fot. Polsat

Sortownia - twórcy

Za kamerą stanie Anna Kazejak (Fucking Bornholm), a za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski (Wataha), Monika Powalisz (Belfer), Michał Wawrzecki (Chyłka) i Joanna Kozłowska (Wotum nieufności). Kierownikiem literackim ze strony CANAL+ została Dana Łukasińska, a reżyserką castingu Julia Popkiewicz.

Premiera Sortowni już w pierwszej połowie 2023 r. w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ online oraz Polsat Box Go, a następnie na antenie Telewizji Polsat.