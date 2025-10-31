Przeczytaj w weekend
Duch w Białym Domu? Nadchodzi specjalny, halloweenowy odcinek South Parka!

Kultowy serial animowany dla dorosłych South Park powraca z nowym, pełnym czarnego humoru odcinkiem specjalnym w tematyce Halloween!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  halloween 
south park comedy cental
South Park: The Woman In The Hat fot. materiały prasowe
Comedy Central z okazji Halloween przygotowało coś specjalnego dla fanów czarnego, odważnego humoru. To specjalny odcinek kreskówki dla dorosłych Miasteczko South Park zatytułowany A Woman In The Hat. Będzie to jedna z bardziej intrygujących historii w tym sezonie - nie zabraknie tutaj politycznych absurdów, duchów i bezkompromisowej satyry. 

South Park - odcinek halloweenowy

W nowym odcinku specjalnym widzowie przeniosą się prosto do Białego Domu, gdzie urzędnicy spróbują rozwikłać zagadkę tajemniczego ducha ze wschodniego skrzydła. Tymczasem na dobrze znanych ulicach South Park, Stan zacznie się niepokoić, że jego rodzinne miasteczko staje się zbyt... polityczne. Jak zawsze, Parker i Stone nie oszczędzają nikogo, od świata polityki po popkulturę. Można spodziewać się błyskotliwych dialogów, celnych komentarzy społecznych i sporej dawki absurdalnego humoru, który od lat stanowi znak rozpoznawczy serialu.

Odcinek specjalny serialu animowanego Miasteczko South Park zadebiutuje w polskiej telewizji w niedzielę, 2 listopada o godzinie 23:00 na kanale Comedy Central

South Park: The Woman In The Hat

South Park: The Woman In The Hat
fot. materiały prasowe
South Park powraca na polskie ekrany. Premiera 28. sezonu w Comedy Central Polska

Źródło: comedy central

