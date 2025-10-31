Duch w Białym Domu? Nadchodzi specjalny, halloweenowy odcinek South Parka!

fot. materiały prasowe

Comedy Central z okazji Halloween przygotowało coś specjalnego dla fanów czarnego, odważnego humoru. To specjalny odcinek kreskówki dla dorosłych Miasteczko South Park zatytułowany A Woman In The Hat. Będzie to jedna z bardziej intrygujących historii w tym sezonie - nie zabraknie tutaj politycznych absurdów, duchów i bezkompromisowej satyry.

South Park - odcinek halloweenowy

W nowym odcinku specjalnym widzowie przeniosą się prosto do Białego Domu, gdzie urzędnicy spróbują rozwikłać zagadkę tajemniczego ducha ze wschodniego skrzydła. Tymczasem na dobrze znanych ulicach South Park, Stan zacznie się niepokoić, że jego rodzinne miasteczko staje się zbyt... polityczne. Jak zawsze, Parker i Stone nie oszczędzają nikogo, od świata polityki po popkulturę. Można spodziewać się błyskotliwych dialogów, celnych komentarzy społecznych i sporej dawki absurdalnego humoru, który od lat stanowi znak rozpoznawczy serialu.

Odcinek specjalny serialu animowanego Miasteczko South Park zadebiutuje w polskiej telewizji w niedzielę, 2 listopada o godzinie 23:00 na kanale Comedy Central.

