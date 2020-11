Spawn - producent o postępach prac nad komiksowym filmem

fot. WBIE

Spawn to film o którym słyszymy od lat. Najpierw Todd McFarlane przez wiele miesięcy mówił o swoich planach, aż po latach w końcu przekonał Hollywood do swojej wizji. Ostatecznie Jason Blum wziął ten projekt i chce z McFarlanem zrobić ten komiksowy horror.

Blum w nowym wywiadzie zapowiada, że będzie to film bardzo odważny, sugerując bardzo wysoką kategorię wiekową tylko dla widzów dorosłych. Obiecuje też, że będzie to coś zupełnie innego niż inne produkcje komiksowe. Wcześniej mówiono, że ma być to niskobudżetowy horror, nie widowisko na poziomie Avengers.

Dodaje też takie słowa:

- Ekscytuje mnie to, że Spawn jest jednym z ostatnich wielkich komiksów, które nie zostały wyeksploatowane. Jest to więc niesamowita szansa. Dopracowanie historii zajmuje nam więcej czasu, niż chciałem, ale wciąż nad tym pracujemy.

Na obecną chwilę nie wiadomo, kto zagra główną rolę. Na pewno nie będzie to Jamie Foxx, który przez pewien czas był z nią wiązany, bo opóźnienia spowodowały, że aktor nie mógł dłużej czekać.