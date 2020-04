Spider-Man 3 - Tom Holland o dacie startu zdjęć do filmu. Uncharted powodem problemów?

Epidemia koronawirusa powoduje, że wiele produkcji filmowych jest wstrzymywanych bądź przesuwanych. Początek prac na planie widowiska Spider-Man 3 był zaplanowany na lato i wydawać by się mogło, że ten termin sprawia, że nic nie zakłóci startu prac do filmu. Jednak gwiazda produkcji, Tom Holland nie jest tego taki pewien. Powodem tego jest film Uncharted, w którym aktor również gra główną rolę. Dla przypomnienia zdjęcia do widowiska zostały wstrzymane w marcu już pierwszego dnia pracy. Wobec tego Holland nie jest pewien, który projekt będzie kręcony pierwszy, kiedy wszystko się uspokoi.

Ponadto Michael Mando, który w filmie Spider-Man: Homecoming wcielił się w rolę Maca Gargana powiedział w jednym z wywiadów, że chciałby ponownie wcielić się w tę postać w solowym filmie. Dla przypomnienia alter ego Gargana to Scorpion, jeden z ikonicznych przeciwników Spider-Man. To były detektyw, który za pomocą specjalnego stroju przypominającego skorpiona walczy z Pajączkiem.