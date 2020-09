Spider-Man 3 - zdjęcia do filmu rozpoczną się później? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony/Marvel

Początkowo zakładano, że Spider-Man 3 pokryje się z powstającym obecnie filmem Uncharted, gdzie Tom Holland także gra główną rolę. To oznaczałoby rozpoczęcie zdjęć do trzeciej części przygód Petera Parkera jesienią 2020 roku. Taki obrót spraw sugerował sam aktor, który zapowiadał, że wejdzie na plan od razu po ukończeniu prac do adaptacji gry i zdjęcia potrwają do lutego 2021 roku.

Początkowo planowano film na 5 listopada 2021 roku, ale później datę zmieniono na 17 grudnia 2021 roku. The Direct podaje, że być może film doczeka się kolejnego przesunięcia, ponieważ planowane jest rozpoczęcie zdjęć dopiero w styczniu lub w lutym 2021 roku. Czy to oznacza, że zobaczymy film dopiero w 2022 roku? Na razie informacje te należy traktować w kategoriach plotek.

fot. Sony/Marvel

Przypomnijmy, że Spider-Man: Daleko od domu zakończyło się szokującym twistem, w którym to Mysterio wyjawił światu, że Spider-Man to Peter Parker i wrobił go w śmierć wspomnianego złoczyńcy.