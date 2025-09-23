Punisher w czołgu i pościg za Pajączkiem! Nowe materiały z planu Spider-Mana 4

Marvel/Sony

W Basingstoke w Anglii odbywają się obecnie zdjęcia do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. To miasto ma pełnić rolę Nowego Jorku, gdyż akcja zostanie osadzona na ulicach Manhattanu. Sprawdźcie materiały, które wyciekły na portal X (dawniej Twitter).

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nowe materiały z planu

Na większości filmów i zdjęć, które znajdziecie poniżej, przewija się czołg, w którym prawdopodobnie znajduje się postać Punishera. Najpewniej uciekł on z więzienia bądź komisariatu policji, gdyż w tle można dostrzec zniszczone mury. Pojawia się także dubler Toma Hollanda w stroju samego Spider-Mana - jest to kaskader, który zastąpi go w scenach akcji.

Prawdopodobnie ujęcia te są częścią większej sekwencji scen akcji, w której Spider-Man będzie ścigany przez czołg ulicami Manhattanu.

Premiera kinowa filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień odbędzie się 31 lipca 2026.