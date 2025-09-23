Punisher w czołgu i pościg za Pajączkiem! Nowe materiały z planu Spider-Mana 4
Zdjęcia do Spider-Mana 4 z udziałem Toma Hollanda zostały chwilowo wstrzymane, jednak w międzyczasie w Wielkiej Brytanii nagrywane są sekwencje akcji! Internauci przyłapali nie tylko pojazd Punishera, ale też samego Pajączka!
W Basingstoke w Anglii odbywają się obecnie zdjęcia do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. To miasto ma pełnić rolę Nowego Jorku, gdyż akcja zostanie osadzona na ulicach Manhattanu. Sprawdźcie materiały, które wyciekły na portal X (dawniej Twitter).
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nowe materiały z planu
Na większości filmów i zdjęć, które znajdziecie poniżej, przewija się czołg, w którym prawdopodobnie znajduje się postać Punishera. Najpewniej uciekł on z więzienia bądź komisariatu policji, gdyż w tle można dostrzec zniszczone mury. Pojawia się także dubler Toma Hollanda w stroju samego Spider-Mana - jest to kaskader, który zastąpi go w scenach akcji.
Prawdopodobnie ujęcia te są częścią większej sekwencji scen akcji, w której Spider-Man będzie ścigany przez czołg ulicami Manhattanu.
Czy uraz Toma Hollanda opóźni premierę Spider-Mana 4? Jest data powrotu na plan
Premiera kinowa filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień odbędzie się 31 lipca 2026.
Źródło: comicbookmovie
