Spider-Man: Bez drogi do domu znów królem w kinach. Idzie po rekord Avatara w USA

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu w szóstym weekendzie wyświetlania wraca na pierwsze miejsce w Ameryce Północnej. Tym razem zbiera 14,1 mln dolarów. Dzięki temu ma już 721,5 mln dolarów. Oznacza to, że jest to czwarty najbardziej dochodowy film w historii tego rynku. Ma jednak szansę na trzecią pozycję. Do rekordu Avatara brakuje 40 mln dolarów.

Na świecie nadal sprzedaje się dobrze, osiągając 27,7 mln dolarów z 63 krajów. Jest to spadek o zaledwie 31% w stosunku do weekendu poprzedniego. Łącznie zebrał do tej pory 970,1 mln dolarów. Wynik coraz bardziej imponuje, bo do niedawna mówiło się, że bez Chin takie wyniki są niemożliwe. Sumując na koncie 1 mld 690 mln dolarów.

Krzyk spada na drugie miejsce z wynikiem 12,4 mln dolarów. Łącznie do tej pory na rynku amerykańskim zebrał 51,3 mln dolarów. Spadek wyniósł 59% w stosunku do weekendu premierowego. Jest to wynik lekko lepszy niż Krzyku 4, który swego czasu osiągnął 61%. W kwestii finansowej jest to trzeci wynik serii w drugich weekendach. Lepsze były Krzyk 3 (16,3 mln dolarów) oraz Krzyk 2 (13,9 mln dolarów). Ze świata zbiera 10,2 mln dolarów (razem 33,6 mln dolarów). Sumując, na koncie 84,9 mln dolarów.

Podium na rynku amerykańskim zamyka Sing 2 z wynikiem 5,7 mln dolarów. Do tej pory animacja zebrała 128,4 mln dolarów. Ze świata zebrał 112,8 mln dolarów. Sumując, na koncie 241,2 mln dolarów.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.