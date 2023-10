Spider-Man: Bez drogi do domu – Zielony Goblin i Sandman mogli wyglądać inaczej. Nowe grafiki pokazują alternatywny wygląd złoczyńców

foto. materiał prasowy

Na długo przed wejściem na plan artyści pracujący przy Spider-Man: Bez drogi do domu, stworzyli wiele grafik koncepcyjnych, których celem było sprawdzenie, który wygląd postaci i lokacji najbardziej pasuje do filmu. Od premiery ostatnich przygód superbohatera granego przez Toma Hollanda minęło już trochę czasu, ale do sieci ciągle trafiają nowe grafiki, które prezentują szczegóły pojawiających się w filmie bohaterów i złoczyńców. Tym razem swoje prace udostępnił Phil Saunders, który zaprezentował alternatywny kostium Zielonego Goblina oraz wyglądu Sandmana.

Saunders tym razem pochwalił się swoimi najwcześniejszymi grafikami koncepcyjnymi Zielonego Goblina i jego latającego pojazdu. Antagonista grany przez Willema Dafoe'a mógł mieć zupełnie inny kostium niż w filmie i jedna z wersji utrzymana jest w fioletowo-zielonych barwach. Z kolei na pierwszej grafice możemy zobaczyć lekko odświeżony strój Zielonego Goblina z trylogii Spider-Mana od Sama Raimiego.

Również Sandman mógł prezentować się w Spider-Manie: Bez drogi do domu zupełnie inaczej. Na grafikach możemy zobaczyć pierwsze spotkanie Pajączka z Flintem Marko, który chroni bohatera przed elektrycznymi wyładowaniami Electro, tworząc ochroną barierę z piasku.

Spider-Man: Bez drogi do domu - alternatywne wersje Zielonego Goblina i Sandmana

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man: Bez drogi do domu zadebiutował w kinach 17 grudnia 2021 roku. Film zarobił na całym świecie 1,921 miliarda dolarów, stając się siódmą najbardziej kasową produkcją wszech czasów.