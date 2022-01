Spider-Man: Bez drogi do domu - koniec zakazu spoilerowania. Zdjęcia z trzema Pajączkami

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Choć od kinowej premiery Spider-Man: Bez drogi do domu minął już ponad miesiąc to nie zostały opublikowane oficjalne zdjęcia kluczowych postaci tej superprodukcji. Aż do teraz, co oznacza, że spadł ban na spoilery i w końcu można otwarcie mówić, że w filmie zaliczanym do MCU ponownie w rolę Pajączków obok Toma Hollanda wcielili się Tobey Maguire i Andrew Garfield.

W sieci pojawiły się fotografie, na których Spider-Man Garfielda walczy z Lizardem oraz Electro. Na kolejnych zdjęciach trzech Pajączków przyjmuje charakterystyczne pozy, a także atakują Sandmana. Na ostatniej grafice widzimy Petera Parkera (Toma Hollanda) w kostiumie z ostatniej sceny produkcji, gdy bujał się na sieci w okolicy wielkiej, bożonarodzeniowej choinki. Zobaczcie Spider-Manów w akcji w poniższej galerii.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Firma Hot Toys zaprezentowała nową figurkę z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Jest to Zielony Goblin, w którego wcielał się Willem Dafoe. Kolekcjonerska figurka ma około 30 cm wysokości i waży 2,3 kg. Co ciekawe kostium złoczyńcy bardziej przypomina komiksową wersję. W zestawie znajduje się również ślizgacz, który świeci. Cena to 285$.

Spider-Man: Bez drogi do domu - figurka Zielony Goblin

Spider-Man: Bez drogi do domu zarobił niemal 1,7 mld dolarów i zajmuje 6. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych produkcji wszechczasów. Niedawno wyprzedził Jurassic World, a do kolejnej pozycji, którą okupuje Avengers: Wojna bez granic brakuje ponad 350 milionów dolarów.

