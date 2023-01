Spider-Man: Bez drogi do domu - Vulture Keatona miał się pojawić. Jest dowód

Źródło: Marvel

Okazuje się, że Vulture aka Adrian Toomes miał pojawić się w Spider-Man: Bez drogi do domu obok pozostałych złoczyńców. Jest to oficjalna informacja, nie spekulacja ani plotka. Wynikła ona z publikacji szkicu koncepcyjnego autorstwa Phila Langone'a, na którym fani zobaczyli inne miejsce zdrady Zielonego Goblina. Na szkicu fani dostrzegli kogoś wyglądającego jak Vulture, więc padło pytania do autora. Langone potwierdził, że na wczesnym etapie prac rzeczywiście ten złoczyńca była brany pod uwage.

Spider-Man: Bez drogi do domu - szkice koncepcyjne

Spider-Man: Bez drogi do domu - szkic koncepcyjny

Michael Keaton miał pechowy 2022 rok. Zamiast występować w świetnie ocenianym filmie MCU, został wprowadzony do Morbiusa, a potem jego rola została zminimalizowana do sceny po napisach, która zebrała fale krytyki. Na koniec jego powrót do roli Batmana został opóźniony przez kasację filmu Batgirl. Ostatecznie jednak zobaczymy go w tej roli w widowisku Flash. Nie wiadomo jednak, czy z uwagi na to, jeszcze powróci do MCU.