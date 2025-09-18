Najbardziej kozacka figurka Spider-Mana w historii. Miles Morales kontra Facehugger

Fot. Hot Toys

Hot Toys opublikowało pierwsze spojrzenie na nową figurkę Milesa Moralesa. Jej design został oparty na serii Aliens vs. Avengers Jonathana Hickmana i Esada Ribića, w której Spider-Mana musiał stawić czoła jednemu z najsłynniejszych ksenomorfów, jakim jest Facehugger. Jednak kombinezon superbohatera – który jak się okazało, był symbiontem – wchłonął obcego pasożyta i ewoluował w nową potężną formę, łączącą w sobie cechy dwóch organizmów.

Najbardziej kozacka figurka Spider-Mana w historii

Nowa figurka Milesa Moralesa jest limitowana i powstanie tylko 1500 sztuk na całym świecie. Ma około 29,5 cm wysokości i między innymi: 30 ruchomych stawów, osiem par wymiennych dłoni i trzy różne zestawy oczu. Kostium superbohatera jest w białym kolorze z czarnymi elementami, a logo Spider-Mana przypomina niemal rozchodzącego się po klatce piersiowej robaka.

Najciekawszym elementem jest chyba jednak sam Facehugger. Na zdjęciach widać, że można go układać na najróżniejsze sposoby: przyczepić do frontowej części ciała Milesa Moralesa; położyć na ziemi i owinąć jego ogon wokół ręki superbohatera; Spider-Man można go nawet chwycić w garść i podnieść w górę. Wisienką na torcie jest oryginalna podstawka, zainspirowana światem Obcego i komiksem Aliens vs. Avengers.

Dajcie znać, jak podoba się Wam figurka Spider-Mana inspirowana komiksem Aliens vs. Avengers, a także co sądzicie o crossoverze Marvela z Obcym. Czekamy na Wasze komentarze!