Spider-Man: Bez drogi do domu - nowy plakat filmu zapowiada zwiastun. Co dalej z Pajączkiem w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Materiały Prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu to zapewne jak do tej pory najambitniejszy projekt o Pajączku, który wprowadzi multiwersum do ekranowej historii bohatera. Drugi zwiastun widowiska ma zadebiutować w czasie specjalnego wydarzenia w Los Angeles. Ma ono rozpocząć się w nocy z 16 na 17 listopada o 2:00 czasu polskiego. Sony Pictures oficjalnie potwierdziło, że wideo zadebiutuje również w sieci po zakończeniu wspomnianego wydarzenia.

Ponadto pojawił się nowy plakat promujący film. Do sieci trafiło również lepsze spojrzenie na Green Goblina z grafiki.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Ponadto Lizzie Hill, zwykle dobrze poinformowana w kwestii superbohaterskich produkcji dziennikarka ujawniła informacje na temat planów na kolejne projekty o Pajączku w MCU. Otóż według jej źródeł umowa między Marvel Studios a Sony zakłada powstanie kolejnej trylogii o Pajączku oraz... serialu na platformie streamingowej (zapewne Disney+). Odcinkowa produkcja ma wypełnić luki między filmami. Nie wiadomo czy ogłoszony na Disney+ Day serial animowany Spider-Man: Freshman Year wchodzi w skład wspomnianej umowy. Oczywiście tę informację należy póki co traktować z przymrużeniem oka.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera filmu w Polsce 17 grudnia.