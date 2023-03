Spider-Man: Poprzez multiwersum - nowe zdjęcie. Spider-Gwen i flirciarski Miles Morales!

Fot. Marvel

Pojawiło się nowe ekskluzywne zdjęcie ze Spider-Man: Poprzez multiwersum. Przedstawia Milesa Moralesa i Spider-Gwen. Jak zaznaczyła producentka, Amy Pascal, animacja przede wszystkim będzie przedstawiać historię miłosną pomiędzy nimi. Zobaczcie jej pełną wypowiedź i grafikę poniżej.

Film jest kontynuacją oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. W nowej epickiej przygodzie przyjazny Spider-Man z Brooklynu przeniesie się do multiwersum, aby połączyć siły z Gwen Stacy i drużyną Pajączków przeciwko nowemu wrogowi.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - nowe zdjęcie

Producentka Amy Pascal powiedziała Empire:

Niebezpieczeństwo, związane ze stworzeniem sequelu, to zrobienie czegoś na większą skalę tylko po to, by było większe. A wszystkie te dodatki nic nie dadzą, jeśli nie obchodzi cię to, co jest na ekranie. A to, na czym najbardziej zależy widzom, to relacja pomiędzy naszymi młodymi Pajączkami. Ten film to historia miłosna pomiędzy Milesem i Gwen.

https://twitter.com/empiremagazine/status/1635309871267741696

Zobacz także: Plotka Plotka

Spider-Man: Poprzez multiwersum - 9 ważnych postaci

Grafiki przedstawiają ikony, po których możemy poznać, które postacie dostaną więcej czasu ekranowego niż inne. Nie jest zaskoczeniem, że po raz kolejny w centrum historii będą Miles Morales i Gwen Stacy. Oprócz nich na pierwszym planie znajdą się jednak także Spider-Woman, Spider-Punk czy Scarlet Spider.

Po niektórych ikonach dodaliśmy także zdjęcia, które pokazują jak postacie wyglądały w komiksach, zwiastunie czy grach komputerowych.