Spider-Man: Poprzez multiwersum - film nawiąże do jednej z produkcji 4. Fazy MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. W nowej epickiej przygodzie Miles Morales, czyli przyjazny Spider-Man z Brooklynu, przeniesie się do multiwersum, aby połączyć siły z Gwen Stacy i nową drużyną Pajączków. Zmierzą się ze złoczyńcą potężniejszym niż kiedykolwiek mieli do czynienia.

Zanim Kinowe Uniwersum Marvela rozkręciło się z multiwersum, animacja z 2018 roku otworzyła widzów na możliwość spotkania przez bohaterów niezliczoną liczbę swoich wariantów. Później jednak mieliśmy choćby film Spider-Man: Bez drogi do domu, w którym Peter Parker spotyka dwie swoje inne wersje, co przypominało motywy ze wspomnianej animacji. Teraz dziennikarz Daniel Richtman donosi, że wydarzenia z filmu MCU mogły wpłynąć na animację studia Sony.

Zdaniem scoopera, Tom Holland nie pojawi się osobiście jako Peter Parker, pomimo wielu plotek na ten temat, ale będzie nawiązanie do "pewnego wydarzenia", które sprowokował właśnie Spider-Man i Doktor Strange z MCU. Dziennikarz dodaje, że będzie to coś na zasadzie tego, co mieliśmy w Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdy Strange i Wong wspominają otwarcie bram multiwersum w rozmowie z Americą Chavez.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - zdjęcia

Spider-Man: Across the Spider-Verse