Spider-Man takiego wroga jeszcze nie miał. Cała Sinister Six jako jedna postać

Marvel

Do sieci trafiły pierwsze, wstępne szczegóły czerwcowego zeszytu The Amazing Spider-Man #900, za który będą odpowiadać scenarzysta Zeb Wells i rysownik Ed McGuinness - poza okrągłą numeracją okazją do celebracji stanie się również przypadająca w tym roku 60. rocznica komiksowego debiutu Pajączka. Nie dziwi więc specjalnie, że twórcy postanowili przyszykować dla czytelników nie lada gratkę.

Wiemy już więc, że Peter Parker (w runie Wellsa powróci on do uniwersum jako Spider-Man na dobre, przejmując tytuł od Bena Reilly'ego) zmierzy się z postacią o nazwie Sinister Adaptoid - będzie to złoczyńca korzystający jednocześnie ze wszystkich mocy członków Złowieszczej Szóstki, czyli: Doktora Octopusa, Vulture'a, Kravena Łowcy, Electro, Mysterio i Sandmana.

Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie również materiały promocyjne z zeszytu The Amazing Spider-Man #92, w którym Ben Reilly aka Pajączek stanie do boju z Lizardem, wyraźnie wzmocnionym dzięki zaaplikowaniu mu krwi Michaela Morbiusa):

The Amazing Spider-Man #900 - materiały promocyjne

Na razie nie wiemy, w jaki sposób dojdzie do powstania Sinister Adaptoida. Przypomnijmy jednak, że w świecie Marvela funkcjonuje tzw. Super-Adaptoid, zbudowany przez organizację A.I.M. robot, który dzięki mocy Kosmicznej Kostki mógł naśladować moce innych herosów.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.