Jednak powstanie nowy aktorski Spider-Man? Sony podobno szuka swojego Milesa Moralesa

Ostatnio Amy Pascal stwierdziła, że fani Spider-Verse nie doczekają się aktorskiej wersji Milesa Moralesa przez przynajmniej dwa filmy. Chris Miller, scenarzysta Spider-Man: Poprzez multiwersum, sprostował jej słowa, tłumacząc, że chodziło o nadchodzącą animację Beyond the Spider-Verse oraz Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem. Jednakże, film aktorski z Milesem wciąż wchodzi w grę, a Sony ma rzekomo poszukiwać odpowiedniego aktora do tej roli.

Powstanie film aktorski z Milesem Moralesem?

Jak tłumaczy Jeff Sneider, zaufany scooper w tematyce superbohaterskiej, studio poszukuje aktora, który mógłby zagrać Milesa w filmie aktorskim. Nie wspomniał jednak o żadnym potencjalnym kandydacie. Nie powiedział również, o jaki film może chodzić. Nowy Morales nie musi koniecznie debiutować w swoim solowym filmie, lecz innej produkcji Sony osadzonej w świecie Spider-Mana. Wiadomo natomiast, że najpewniej bohater nie pojawi się w Venomie 3 ani Kravenie Łowcy.

Czy istnieje szansa, aby to Shameik Moore wystąpił w filmie aktorskim? Aktor był tym zainteresowany, podobnie jak Hailee Steinfeld, która użycza głosu Gwen w animacjach.

- To moja wymarzona robota, zapisujcie mnie do tego! Mogę czuć się komfortowo! Marzeniem jest przebywanie w przestrzeni, w której czujesz się swobodnie, ale także wykazujesz się kreatywnością. - powiedziała Steinfeld.

