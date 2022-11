Spider-Man - nowa umowa między Disneyem a Sony o postaci zbliża się wielkimi krokami?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

Spider-Man: Bez drogi do domu to ostatni film MCU, w którym pojawił się Pajączek w wykonaniu Toma Hollanda (nie licząc dwóch w wykonaniu Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a). Była to również ostatnia produkcja ze Spider-Manem na mocy bezprecedensowej umowy między Sony a Disneyem na użycie postaci superbohatera.

Widowisko odniosło ogromny sukces kasowy. Wydawać by się mogło, że sytuacja łatwo doprowadzi do podpisania kolejnego porozumienia między spółkami. Jednak dawno nie słyszeliśmy o żadnych postępach prac nad nową umową. Teraz to się zmieniło.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man - nowa umowa Disneya i Sony

Według jednego z YouTuberów Sony i Disney najwyraźniej brały udział w negocjacjach na temat nowego porozumienia o współpracy. Plotka głosi, że po zamknięciu sprawy oba studia mogłyby następnie rozpocząć rozmowy z Hollandem nad ustaleniem warunków jego umowy, która podobno zakłada nową trylogię solowych filmów o Pajączku i występy w innych projektach MCU. Oczywiście tę informację należy na razie traktować w sferze plotek.