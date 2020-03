Spider-Woman dołączy do MCU na mocy nowej umowy Marvela i Sony?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W zeszłym roku fani produkcji superbohaterskich emocjonowali się negocjacjami pomiędzy firmami Marvel i Sony. Przypomnijmy, że początkowo giganci branży nie mogli dojść do porozumienia, przez co Spider-Man na chwilę pożegnał się z MCU. Ostatecznie nowa umowa została zawarta, a Pajączek wciąż będzie pokazywał się na ekranie razem z drużyną Avengers. Wygląda jednak na to, że szef Marvel Studios, Kevin Feige, jest zainteresowany rozszerzeniem porozumienia, na mocy którego do Kinowego Uniwersum Marvela dołączyłaby Jessica Drew aka Spider-Woman.

O takiej możliwości donosi świetnie poinformowany w branży scooper Charles Murphy. W swoim ostatnim podcaście wyjawił on:

Z tego, co ostatnio słyszałem, oni (Marvel - przyp. aut.) na razie prowadzą rozmowy z Sony - chodzi o to, by przejąć postać. Wiem, że Feige jest zainteresowany, by razem z Sony zrobić film o Jessice Drew.

Przypomnijmy, że komiksowa Jessica Drew w przeszłości była członkinią Hydry. Później jednak związała swą działalność z organizacją S.H.I.E.L.D., stając się jej podwójną agentką. Spider-Woman posiada nadludzką siłę i szybkość, potrafi emitować również śmiercionośne ładunki bioelektryczne. Jej kostium umożliwia lot.