Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Druga część popularnej serii wreszcie w cyfrowej dystrybucji. Trzeba było na to czekać ponad 20 lat

Nie musicie już posiadać napędu w swoim PC, by w pełni legalnie zagrać w Splinter Cell: Pandora Tomorrow z 2004 roku. Po ponad 20 latach od premiery gra wreszcie trafiła do cyfrowej dystrybucji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Splinter Cell 
splinter cell: pandora tommorow ubisoft steam ubisoft connect
Splinter Cell: Pandora Tommorow fot. Ubisoft
Reklama

Pandora Tomorrow to druga część serii Splinter Cell. Produkcja zadebiutowała w 2004 roku i przez długi czas jedynym sposobem na jej zakup było sięgnięcie po wersję fizyczną. 14 października doszło jednak do zaskakującej sytuacji — gra niespodziewanie pojawiła się na cyfrowych platformach Steam, Ubisoft Connect oraz Epic Games Store, dzięki czemu fani marki mogą uzupełnić swoją kolekcję. 

Standardowa cena Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow we wszystkich sklepach wynosi 39,90 zł, jednak obecnie trwa promocja "na start": na Steam grę można kupić za 23,94 zł, a na Ubisoft Connect — za jedyne 9,97 zł. Warto jednak podkreślić, że nie jest to żadne uwspółcześnione wydanie czy remaster. To wciąż oryginalna wersja z 2004 roku, która może nie działać idealnie na współczesnych komputerach. Na forum Resetera pojawiły się już doniesienia o pewnych problemach technicznych czy braku wsparcia dla kontrolerów.

Źródło: store.steampowered.com, store.ubisoft.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Splinter Cell 
splinter cell: pandora tommorow ubisoft steam ubisoft connect
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 40. Charles Xavier (X-Men) - 3,7 mld USD
-

AI nie ma szans z Hugh Jackmanem. James McAvoy chwali jeden z wyborów fanów do roli Profesora X

2 X-Men: Przeszłość, która nadejdzie - Evan Peters (jako Peter Maximoff / Quicksilver)
-

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

3 Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku
-

Statek Predatora jest pełen zdobyczy - również popcornu. Oto specjalny pojemnik i figurka

4 Batman: Mroczny Mściciel
-

Jaki będzie nowy Joker, którego niedługo zobaczymy? Niektórych może mocno zaskoczyć

5 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Jacob Elordi, Oscar Isaac i inni na nowych plakatach. Według reżysera Frankenstein "nie jest blockbusterem"

6 Apple TV
-

Apple zmienia nazwę platformy streamingowej. Jest spore zamieszanie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e198

Moda na sukces

s08e01

FBI

s28e07

The Voice

s05e08

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e247

Ridiculousness

s42e248

Ridiculousness

s38e196

Zatoka serc

s08e01

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Max Thieriot
Max Thieriot

ur. 1988, kończy 37 lat

Jon Seda
Jon Seda

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Żurawski
Piotr Żurawski

ur. 1985, kończy 40 lat

Mia Wasikowska
Mia Wasikowska

ur. 1989, kończy 36 lat

Ben Whishaw
Ben Whishaw

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV