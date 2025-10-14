Druga część popularnej serii wreszcie w cyfrowej dystrybucji. Trzeba było na to czekać ponad 20 lat

fot. Ubisoft

Pandora Tomorrow to druga część serii Splinter Cell. Produkcja zadebiutowała w 2004 roku i przez długi czas jedynym sposobem na jej zakup było sięgnięcie po wersję fizyczną. 14 października doszło jednak do zaskakującej sytuacji — gra niespodziewanie pojawiła się na cyfrowych platformach Steam, Ubisoft Connect oraz Epic Games Store, dzięki czemu fani marki mogą uzupełnić swoją kolekcję.

Standardowa cena Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow we wszystkich sklepach wynosi 39,90 zł, jednak obecnie trwa promocja "na start": na Steam grę można kupić za 23,94 zł, a na Ubisoft Connect — za jedyne 9,97 zł. Warto jednak podkreślić, że nie jest to żadne uwspółcześnione wydanie czy remaster. To wciąż oryginalna wersja z 2004 roku, która może nie działać idealnie na współczesnych komputerach. Na forum Resetera pojawiły się już doniesienia o pewnych problemach technicznych czy braku wsparcia dla kontrolerów.