Star Trek 4 - Chris Pine też jest zaskoczony. "Myślałem, że scenariusz jest już gotowy"

Niedawno media poinformowały o tym, że Steve Yockey, twórca serialu Stewardesa, podpisał kontrakt, na mocy którego napisze scenariusz do wyczekiwanego filmu Star Trek 4. Nie tylko dla fanów była to nowa wiadomość - Chris Pine, odtwórca Kirka, również był zaskoczony.

Star Trek 4 - Chris Pine też jest zaskoczony

Chris Pine w rozmowie z Business Insider na pytanie o status filmu Star Trek 4 odpowiedział:

Szczerze mówiąc, nie wiem nic na ten temat. We wiadomościach mówili coś o pojawieniu się nowego scenarzysty. Myślałem, że scenariusz jest już gotowy, ale najwyraźniej byłem w błędzie, albo zdecydowali się go zmienić. Jak zawsze w przypadku Star Treka, po prostu czekam.

Steve Yockey to kolejna osoba, która dostała szansę napisania scenariusza do Star Treka 4. Przed nim byli między innymi Quentin Tarantino, Lindsey Beer i Geneva Robertson-Dworet. Reżyserią miał za to w pewnym momencie zająć się Matt Shakman, ale zrezygnował z projektu dla Fantastycznej Czwórki Marvela.

