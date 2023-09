Silver Sable i Star Trek 4 straciły scenarzystkę. Co dalej z projektami?

Źródło: materiały prasowe

Wiele projektów przez lata tkwi w piekle deweloperskim, a niektóre w ogóle z niego wychodzą. Wśród produkcji, które stoją pod znakiem zapytania, są między innymi Silver Sable z uniwersum Spider-Mana i Star Trek 4. Zobaczcie najnowsze aktualizacje na ich temat.

Jeśli chodzi o nowy projekt ze świata Star Treka, następny rozdział w historii franczyzy miała napisać Lindsey Anderson Beer. Ta jednak niedawno potwierdziła, że musiała rozstać się z tytułem, by całkowicie skupić się na Pet Sematary: Bloodlines. Dodała jednak, że koncept opierał się na pomyśle J.J. Abramsa:

Napisałam kilka wstępnych wersji scenariusza, zanim odeszłam do Pet Sematary: Bloodlines. Jednak ten pomysł wykiełkował z ziarenka zasadzonego przez samego J.J. Abramsa, który ma niesamowicie hojne zasoby kreatywności i wspaniale się z nim pracowało. Było mi przykro, że muszę opuścić nasze sesje na Zoomie, by skupić się na Pet Sematary: Bloodlines, ale to moje dziecko, więc musi być dla mnie priorytetem.

ComicBook.com spytało też Lindsey Anderson Beer o produkcję Silver Sable, przy której artystka wcześniej pełniła rolę scenarzystki, póki ostatecznie nie rozstała się z projektem. Portal zapytał, czy wie, co dzieje się z filmem. Ta odpowiedziała, że o ile jej wiadomo, wstrzymano prace nad tytułem, ale nie jest tego na sto procent pewna.