Star Trek: Discovery - co ze spin-offem z Michelle Yeoh? Jest odpowiedź

W rozmowie z TVLine dyrektorka programowa platformy Paramount+ Tanya Giles stwierdziła, że wciąż toczą się rozmowy na temat spin-offa Star Trek: Discovery, który miałby skupić się na postaci granej przez Michelle Yeoh oraz na tajnej Sekcji 31. Dodała, że serial wciąż jest w fazie rozwoju, mimo że od ogłoszenia minęły już 4 lata.

Przypomnijmy, że Yeoh grała Philippę Georgiou, która była drugim dowódcą statku USS Discovery, ale jej bohaterka została szybko zabita. Później w 1. sezonie powróciła w lustrzanym uniwersum. W kolejnych dwóch seriach była postacią epizodyczną, a w 4. sezonie już się nie pojawiła. Wydaje się, że w piątej odsłonie Star Trek: Discovery widzowie też jej nie zobaczą. Dodajmy jeszcze, że Sekcja 31 to tajna organizacja, która wykonuje brudną robotę za Gwiezdna Flotę, gdy pokojowe rozwiązania zawodzą.

Spin-off ogłoszono na początku 2019 roku, gdy Alex Kurtzman został wybrany na producenta wykonawczego. Już wtedy mówiono, że może minąć trochę czasu zanim nowy serial zostanie nakręcony. Producent w 2021 roku powiedział, że prawdopodobnie spin-off będzie musiała poczekać, aż jeden z trwających seriali ze Star Trek od Paramount+ dobiegnie końca.

STAR TREK: DISCOVERY Pictured (l-r): Michelle Yeoh as Captain Philippa Georgiou; Sonequa Martin-Green as First Officer Michael Burnham.