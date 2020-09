Star Wars - kiedy premiera seriali o Obi-Wanie i Cassianie Andorze? Nowa plotka

fot. materiały prasowe

Seriale o Obi-Wanie Kenobim i Cassianie Andorze to bardzo wyczekiwane przez fanów Star Wars produkcje. Jednak obydwie borykały się z kilkoma zakulisowymi problemami, jak przepisywanie scenariusza (w przypadku pierwszego) i zmiana reżysera (w przypadku drugiego). Do tego dodajmy pandemię i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy można spodziewać się premiery tych projektów na platformie Disney+. Teraz Bespin Bulletin twierdzi, że zdjęcia do serialu o Cassianie mają potrwać do lipca 2021 roku, a produkcja o Obi-Wanie ma zakończyć prace na planie w podobnym terminie lub miesiąc później, oczywiście, jeśli nie będzie żadnych obostrzeń. Wobec tego premiery produkcji miałyby się odbyć w 2022 roku. Tę informację należy póki co traktować jako plotkę. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat.

Źródło: Lucasfilm

Na razie nic nie wiadomo na temat fabuły projektu o Obi-Wanie. Gwiazdą serialu jest oczywiście Ewan McGregor, Deborah Chow kieruje produkcją, a Joby Harold pisze scenariusz do serialu. Natomiast produkcja o Cassianie Andorze ma być wciągającym thrillerem szpiegowskim. W projekcie zobaczymy jak Cassian walczył z Imperium wraz z K-2SO. W obsadzie produkcji znajdują się już Diego Luna, Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller oraz Denise Gough.