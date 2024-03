Star Wars Outlaws z wysoką kategorią wiekową. Premiera coraz bliżej?

Ubisoft

Plotki mówią, że Star Wars Outlaws może zadebiutować na rynku jeszcze w pierwszej połowie tego roku i może okazać się to prawdą. Produkcja, za którą stoją twórcy odpowiedzialni za The Division właśnie otrzymała kategorię wiekową. Koreańczycy nadali grze kategorię 19+, co oznacza, że w tym kraju tylko pełnoletni gracze będą mogli sięgnąć po ten tytuł. Jest do ość zaskakujące, gdyż gry Star Wars zawsze mają niższe kategorie wiekowe.

Star Wars Outlaws - kiedy premiera?

Dlaczego to może sugerować, że premiera gry jest bliżej, jak dalej? Dlatego, że gra, która trafia do oceny kategorii wiekowej przez organy regulujące, znajduje się w końcowej fazie produkcji. To z kolei oznacza, że premiera może nastąpić w niedalekiej przyszłości. Oczywiście w tym czasie może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń i premiera finalnie może się opóźnić. Historia widziała takie przypadki.

Star Wars Outlaws zadebiutuje na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Przy czym na tej ostatniej platformie gra dostępna będzie wyłącznie przez Ubisoft Store.