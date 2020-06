Star Wars: Project Maverick z tytułem. Grę w akcji zobaczymy już w poniedziałek

Microsoft już po raz kolejny zepsuł niespodziankę wydawcom. Najpierw ujawnił istnienie Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, a teraz zdradził grę Star Wars: Squadrons. Electronic Arts nie czekają dłużej postanowiło potwierdzić rewelacje Microsoftu.

Szczegóły nowego tytułu nie są znane, ale długo na informacje o grze nie będziemy musieli czekać. Jak EA potwierdziło wyciek to od razu zaprosiło na poniedziałek, na godzinę 17.00, kiedy gra ma zostać oficjalnie ujawniona i zaprezentowany ma być pierwszy materiał.

Tytuł oraz Tweet mogą sugerować, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju symulatora lub gry akcji z perspektywy pilota myśliwców. Być może fani Gwiezdnych Wojen dostaną coś w stylu kultowych Star Wars: TIE Fighter oraz Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020