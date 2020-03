Star Wars: Project Maverick to gra-eksperyment od studia EA Motive

Project Maverick to nadchodząca, tajemnicza gra w uniwersum Star Wars. Tytuł poznaliśmy dzięki wyciekowi i rozpoczęły się spekulacje, co to może być za gra. Teraz wiemy odrobinę więcej, chociaż nadal nie są to pełne i oficjalne informacje. Jak ujawnił Jason Schreier z Kotaku, Star Wars: Project Maverick to jeden z mniejszych tytułów od EA, a nad grą ma pracować zespół deweloperów z EA Motive.

Ma być to produkcja przeznaczona dla czystej rozgrywki, w tym również wieloosobowej i nie będzie to gra na urządzenia VR, co prawdopodobnie ucieszy wiele osób. Podobno jest to pewnego rodzaju eksperyment, który najprawdopodobniej zrodził się na zgliszczach skasowanego spin-offu Star Wars: Battlefront II.

Produkcja, które pojawiła się na europejskim PlayStation Store, to jedynie prywatna beta, zatem do ujawnienia gry może upłynąć jeszcze sporo czasu. Fani uniwersum powinni zatem uzbroić się w cierpliwość.