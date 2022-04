Star Wars: Tales of the Jedi to serial animowany. Jest potwierdzenie

fot. materiały prasowe

Lucasfilm zwykle chce utrzymać wszystko w tajemnicy. Jednak w tym przypadku w mailowej informacji prasowej doszło do przeoczenia, ponieważ tam też ogłoszono oficjalnie, że Star Wars: Tales of the Jedi to nowy serial animowany, który będzie złożony z niepowiązanych ze sobą krótkometrażówek. Najwyraźniej na podobnej zasadzie jak miało to miejsce z anime Gwiezdne Wojny: Wizje.

Prasówka zdradziła także, że za sterami stoi Dave Filoni, czyli człowiek, który tworzył inne seriale animowane ze świata Gwiezdnych Wojen na czele z hitami Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów oraz Star Wars Rebelianci.

Star Wars: Tales of the Jedi - kiedy szczegóły?

Konkretne informacje poznamy podczas Star Wars Celebration 2022, które ma miejsce w maju 2022 roku. Panel serialu odbędzie się w sobotę 28 maja.

Nie będzie to na pewno jedyne ekscytujące ogłoszenie podczas święta Gwiezdnych Wojen, jakim jest Star Wars Celebration. Dzięki temu poznamy w końcu konkretnie informacje o planach Lucasfilmu na rozwój uniwersum Star Wars.