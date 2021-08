Stargirl - żółwik zamiast całusa, zmiany przy kostiumach. Zaskakujące skutki covid

fot. materiały prasowe/The CW

Stargirl, podobnie jak inne produkcje od początku pandemii, musi zmierzyć się z wieloma zaskakującymi problemami. Najbardziej oczywistym skutkiem koronawirusa w branży filmowej i telewizyjnej są przesunięte harmonogramy, które często wynikają z dodatnich wyników testów ekipy pracującej nad danym tytułem. Jednak to nie wszystko. Geoff Johns, showrunner serialu DC, wypowiedział się, że nowe środki bezpieczeństwa sprawiły, że kręcenie scen intymnych stało się ogromnym wyzwaniem. Wytłumaczył że nawet prosty gest przytulenia się stał się nagle skomplikowaną procedurą.

Była scena pomiędzy dwójką bohaterów, którzy mieli się objąć, a żeby to się stało, musieliśmy przejść przez wszystkie procedury. Mieliśmy zatrzymać produkcję, by to zrobić, tylko po to, by się przytulili. (...) I nie mogliśmy tego zrobić, więc zagraliśmy to inaczej. Scena wyszła pięknie i zadziałało. Jednak bliskość jest na tej liście wyzwań, których nie możemy czasem zrobić. Są pewne pewne momenty, gdy na przykład Luke i Amy mają się pocałować czy przytulić, ale muszą przejść przez te wszystkie testy, by doszło to do skutku.

Stargirl - sezon 2

Luke Wilson, który gra Pat Dugan w Stargirl, zażartował że w związku z tym wpadli na bardzo nowatorskie rozwiązanie - przybijają sobie żółwika, przelewając w to wszystkie emocje, jakie chcą przekazać.