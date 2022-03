Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - poznaliśmy wymagania sprzętowe gry na PC

fot. Square Enix

Firma Square Enix opublikowała wymagania sprzętowe Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins na PC i są one... zaskakująco wysokie. Chociaż tytuł ten nie zaoferuje wielkiego, otwartego świata, ani też fotorealistycznej grafiki, to w minimalnej specyfikacji znalazła się karta GeForce 1060 6GB lub Radeon RX 470. W specyfikacji rekomendowanej, która ma umożliwić zabawę w 60 klatkach na sekundę przy rozdzielczości 1080p znalazły się natomiast karty RX 5700 XT lub GeForce GTX 1660.

Gracze będą musieli zapewnić również sporo wolnego miejsca na dysku - aż 80 GB. Pełne wymagania znajdziecie poniżej.

https://twitter.com/fforigin/status/1501256684722962432

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin to RPG akcji i zarazem fabularny prolog serii. Gra trafi na sklepowe półki już 18 marca i dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

