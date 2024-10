Stranger Things nie będzie jak finałowy sezon Gry o tron. Bracia Duffer dążą do perfekcji

fot. materiały prasowe

Reklama

Jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa Stranger Things zakończy się na 5. sezonie, który będzie mieć premierę w 2025 roku. Fani mają wysokie oczekiwania względem finału, o czym zdają sobie sprawę jego twórcy.

Dean Zimmerman, który zdobył nagrodę Emmy za najlepszy montaż właśnie za Stranger Things, w rozmowie z serwisem Screen Rant, zapewnił, że nie powtórzy się sytuacja z finałowej serii Gry o tron, na którą spadła miażdżąca krytyka.

Stranger Things jest w pełnym toku i jest większe niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Za każdym razem, gdy pracuję przy tym serialu, to nie wydaje mi się, że może być większy, ale zawsze udowadnia mi, że się mylę. Zawsze zadziwia mnie, jak niesamowicie genialni są bracia Duffer w wymyślaniu nowych i bardziej szalonych sposobów, aby tak się stało. Ich cała misja polega na tym, aby "wylądować" w tym ostatnim sezonie, podczas gdy, co kontrowersyjne, wiele osób twierdzi, że Grze o tron to się nie udało. Nie chcą tego i nie zadowolą się niczym innym niż perfekcją. Więc możecie być pewni, że nie będziecie zawiedzeni i mogę z całą pewnością zapewnić, że dostaniecie mniej więcej tyle samo, a może nawet trochę więcej treści, niż w 4. sezonie.

Przypomnijmy, że finałowy sezon fenomenu telewizyjnego, jakim była Gra o tron, spotkał się ze złym przyjęciem ze strony fanów i recenzentów. Wskazywano na zbyt pospieszne zamykanie wątków, brak logiki wydarzeń oraz słabe decyzje fabularne. Wygląda na to, że bracia Duffer nie popełnili tych samych błędów i zakończą historię w satysfakcjonujący sposób. Ale na razie nie podano żadnych szczegółów fabuły finałowej serii.